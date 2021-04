Αγνώριστος, με γκριζαρισμένα αλλά περιποιημένα πλέον μαλλιά, ο Αλέξης Παππάς έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα Social Media.

Ο πολυσυζητημένος παίκτης του Survivor έκανε ένα αινιγματικό post στο Instagram, αφήνοντας πολλά… υπονοούμενα.

Διατηρώντας την ιδιότητα του «στρατηγού» που κινεί τα πιόνια όπως τον κατηγόρησαν, φωτογραφήθηκε μπροστά σε ένα σκάκι -γιατί άραγε;- και έγραψε:

«I am I, you are you… Who is who…» ( εγώ είμαι εγώ, εσύ είσαι εσύ, ποιος είναι ποιος;).

Δείτε την ανάρτησή του:

