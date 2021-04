Μια νέα ταινία βασισμένη στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά Downton Abbey του Τζούλιαν Φέλοους θα κυκλοφορήσει φέτος τα Χριστούγεννα.

Το κάστ της ταινίας, που δεν έχει ακόμα τίτλο και ξεκίνησε να γυρίζεται την προηγούμενη εβδομάδα, είναι πιο ολοκληρωμένο σε σχέση με ό, τι ίσως να περίμεναν οι φανς της σειράς.

Εκτός από τα υπόλοιπα αγαπημένα πρόσωπα της σειράς όπως τον Χιου Μπόνεβιλ (Ρόμπερτ Κρόουλι) και τον Τζιμ Κάρτερ (Κάρσον) που επιστρέφουν, νέα πρόσωπα όπως ο Χιου Ντάρσι, η Λόρα Χάντοκ και o Ντομινίκ Γουέστ έρχονται να διανθίσουν το καστ.

We’re thrilled to announce that Julian Fellowes and the entire Downton cast are back for #DowntonAbbey2, with Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye and Dominic West joining!

— Downton Abbey (@DowntonAbbey) April 19, 2021