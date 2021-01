Αν κατά τη διάρκεια του lockdown είδατε και εσείς την μία σειρά εποχής μετά την άλλη, σας καταλαβαίνουμε. Αν το bingwatching σας έχει οδηγήσει να απευθύνεστε στο άτομο με το οποίο συγκατοικείτε με «your grace» και πάλι κατανοούμε.

Όσο περιμένετε τον μπάτλερ ή την οικονόμο να εμφανιστεί στο διαμέρισμα μπορείτε να θαυμάσετε τις επαύλεις στις οποίες έχουν γυριστεί πολλές από τις πιο επιτυχημένες σειρές και ταινίες εποχής και να τις προσθέσετε στη ταξιδιωτική σας λίστα.

Claydon House, Μπακινχαμσάιρ

Το Far from the Madding Crowd γυρίστηκε στο Claydon House ενώ για το Emma (1996) ο Douglas McGrath χρησιμοποίησε μια από τις αίθουσες χορού της έπαυλης για την σκηνή στην οποία η Emma (την οποία υποδυόταν η Γκουίνεθ Πάλτροου) συνειδητοποιεί πως είναι ερωτευμένη με τον Knightley.

Lyme Park, Τσέσαιρ

Στην τοποθεσία όπου βρισκόταν ένα μεσαιωνικό πάρκο που προοριζόταν για κυνήγι ελαφιών, τον 16ο αιώνα φτιάχτηκε η ελισαβετιανή έπαυλη που αργότερα, στις αρχές του 1700, επεκτάθηκε από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Giacomo Leoni. To Lyme Park έχει φιλοξενήσει αμέτρητα δράματα εποχής, ανάμεσα στα οποία και το Υπερηφάνεια & Προκατάληψη του BBC με τον Κόλιν Φέρθ.

Parham House, Δυτικό Σάσεξ

Εδώ, σε μια από τις ωραιότερες οικίες από την εποχή των Τιδόρ, γυρίστηκε το Mary, Queen of Scots (1971). Ο παραδεισένιος κήπος του έχει έκταση τεσσάρων στρεμμάτων.

Syon House, Λονδίνο

Του Downton Abbey προηγήθηκε η μαύρη κωμωδία εποχής Gosford Park ενώ ο ρόλος της Μάγκι Σμιθ ως Λαίδη Βάιολετ βασίστηκε στην ερμηνεία της ως Δούκισσα του Τρένθαμ στο τελευταίο. Πολλές από τις σκηνές του εκτυλίχθηκαν στο Syon House του Λονδίνου.

Hatfield House, Χερντφορντσάιρ

Αυτό το αρχοντικό του 17ου αιώνα έχει φιλοξενήσει ταινίες όπως το Shakespeare in Love (1998) και το The Importance of Being Earnest (2002) ενώ η πιο πρόσφατη, μεγάλη παραγωγή που πραγματοποιήθηκε στους εντυπωσιακούς χώρους τους ήταν το The Favourite (2018) του Γιώργου Λάνθιμου.

Stokesay Court, Σρόπσαιρ

Η διάσημη σκηνή του Atonement (2007) στην οποία η Σεσίλια (Κίρα Νάιτλι) βουτάει στο συντριβάνι, γυρίστηκε εδώ ενώ το εσωτερικό του Stokesay Court διακοσμήθηκε κατάλληλα ώστε να ταιριάξει με την εποχή στην οποία διαδραματίζεται η ταινία.