Άνοιξη και επιδημιολόγοι μας καλούν σε (προσεκτικές) βόλτες στον ήλιο, μετά τη δύση του, όμως, η επιστροφή στο σπίτι παραμένει μονόδρομος. Και μπορεί να μην βρισκόμαστε στον καναπέ μας ακριβώς από προσωπική επιλογή, όμως η… παραμονή μας μπορεί να γίνει από ευχάριστη έως και συναρπαστική, χάρη στον μεγαλύτερο σύμμαχο της ψυχολογίας μας σε όλη τη διάρκεια του lockdown: Του streaming τηλεοπτικών σειρών με υψηλές προδιαγραφές και πανέξυπνα σενάρια που καταφέρνουν να μας «βυθίσουν» στον δικό τους κόσμο – και να μας κάνουν να ξεχάσουμε προσωρινά τις δυσκολίες του δικού μας. Κι αν είστε συνδρομητές της COSMOTE TV, ο Απρίλιος έχει φέρει μαζί του μεταξύ άλλων και επτά τέτοιες ευχάριστες εκπλήξεις.

Τι θα παρακολουθήσουμε, λοιπόν, στη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων;

Την τρίτη σεζόν του μυστηριώδους Manifest

Περί τίνος πρόκειται;

Στον πρώτο κύκλο του Manifest, ένα αεροπλάνο προσγειώνεται με καθυστέρηση… πέντε ετών. Στο μεταξύ διάστημα, παρέμενε εξαφανισμένο, ενώ κατά την επιστροφή τους στη βάση τους, οι επιβάτες έχουν αναπτύξει υπερδυνάμεις που τους βοηθούν στην επίλυση αστυνομικών μυστηρίων. Δυο σεζόν αργότερα, οι έρευνες για το τι ακριβώς είχε συμβεί στο μυστηριώδες αεροσκάφος συνεχίζονται, ενώ αναπάντεχες επανεμφανίσεις περιπλέκουν ακόμη περισσότερο ένα ήδη πυκνό και συναρπαστικό μυστήριο.

Γιατί πρέπει να το δω;

Χμ, για να δούμε: Αν αναζητάτε τη σφραγίδα ποιότητας των ηχηρών ονομάτων, γρήγορα θα παρατηρήσετε την παρουσία στην παραγωγή του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη, παραγωγού και σεναριογράφου, Ρόμπερτ Ζεμέκις. Αν ψάχνετε για δυνατές ερμηνείες, πιστεύουμε ότι θα εντυπωσιαστείτε από την ελληνικής καταγωγής ηθοποιό, Αθηνά Καρκάνις. Αν αγαπάτε τις σειρές που παίζουν με το μυαλό σας, το μυστήριο του πανταχού παρόντος αριθμού «828» είναι βέβαιο ότι θα σας εξιτάρει. Κι αν σας αρέσει να ανταλλάσσετε θεωρίες, στα διάφορα fora θα βρείτε σενάρια απίστευτα – ή μήπως όχι; Για παράδειγμα, εσείς πιστεύετε ότι η Ταγματάρχης θα μπορούσε να είναι η ίδια η Μικαέλα;

Πότε να πατήσω το κουμπί;

Κάθε Παρασκευή, στις 10 το βράδυ (24 ώρες μετά την Αμερική) η τρίτη σεζόν του Manifest προβάλλεται στο COSMOTE SERIES HD, ενώ ταυτόχρονα με τη μετάδοση στο κανάλι, τα επεισόδια ανεβαίνουν και στην On Demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS όπου είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Εκεί μπορείς να βρεις και τους 2 πρώτους κύκλους αν θες να δεις την ιστορία από την αρχή.

Το πιο πρόσφατο spin-off του Law&Order – που κρύβει μια μεγάλη επιστροφή

Περί τίνος πρόκειται;

Ίσως δεν χρειάζεται και πολλές συστάσεις, αφού για τους περισσότερους από εμάς, οι τρεις λεξούλες «Law&Order» ταυτίζονται με μερικές από τις πιο καλογραμμένες σελίδες στην ιστορία της τηλεόρασης. Αυτή τη φορά, το «Law&Order: Organized Crime», ασχολείται όπως ίσως μαντέψατε, με το οργανωμένο έγκλημα. Στον κεντρικό ρόλο βρίσκουμε μια από τις πιο αγαπημένες μορφές του σύμπαντος του Law&Order, τον Κρίστοφερ Μελόνι που μετά από μια δεκαετία ξαναφορά τη στολή του ντετέκτιβ και υποδύεται τον μοναδικό Έλιοτ Στέιμπλερ. Στη διάρκεια της απουσίας του, τόσο η πόλη όσο και το Σώμα έχουν αλλάξει – όμως εκείνος είναι αποφασισμένος να εξαλείψει όλα τα εγκληματικά συνδικάτα, αλλά και να επουλώσει τις προσωπικές του πληγές.

Γιατί πρέπει να το δω;

Πρώτα από όλα γιατί όλοι ξέρουμε ότι λίγες σειρές καταφέρνουν να μας παρασύρουν στην πλοκή τους όπως το Law&Order. Και εντάξει, ας μην κρυβόμαστε, η νοσταλγία που αισθανόμαστε ήδη από τους τίτλους λειτουργεί από μόνη της παρηγορητικά. Στα μεγάλα plus και το reunion του Στέιμπλερ με την Ολίβια Μπένσον (Μαρίσκα Χάργκιτεϊ), που αναμένεται να επαναφέρει στις οθόνες μας για τα δύο πρώτα επεισόδια τη χημεία που μας είχε λείψει πολύ, για να την απολαύσουμε και πάλι.

Πότε να πατήσω το κουμπί;

Η σειρά έκανε πρεμιέρα στις 2 Απριλίου στο COSMOTE SERIES HD και πλέον θα προβάλλεται κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ (24 ώρες μετά την Αμερική). Καθένα από τα 8 επεισόδια του κύκλου είναι διαθέσιμο ταυτόχρονα με τη μετάδοση στο κανάλι και στην On Demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Το Made for Love, μια sci-fi κωμική δυστοπία που «φτιάχτηκε για την αγάπη»

Περί τίνος πρόκειται;

Ένας μεγιστάνας της τεχνολογίας, δισεκατομμυριούχος αλλά και ψυχολογικά ασταθής, πρωτοπόρος αλλά και κοινωνιοπαθής, που σε ορισμένες περιπτώσεις μοιάζει να μην απέχει και τόσο πολύ από πραγματικά πρόσωπα και καταστάσεις, έχει εγκλωβίσει τη σύζυγό του, Χέιζελ Γκριν, σε έναν ασφυκτικό γάμο. Πόσο ασφυκτικό; Αρκετά ώστε να την κρατά έγκλειστη σε έναν ηλεκτρονικό παράδεισο, αλλά και να έχει τοποθετήσει κρυφά στον εγκέφαλό της ένα τσιπάκι που του επιτρέπει να παρακολουθεί τις σκέψεις και α συναισθήματά της. Στην προσπάθειά της να δραπετεύσει, εκείνη θα καταφύγει στο πατρικό της σπίτι, όπου θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει και τη νέα σύντροφο του πατέρα της: Μια συνθετική κούκλα σε φυσικό μέγεθος.

Γιατί πρέπει να το δω;

Κανείς δεν θέλει να εκτεθεί σε περισσότερη δυστοπία αυτό το διάστημα, όμως το Made for Love μπολιάζει τις δύσκολες σκέψεις με τόσο καυστικό χιούμορ που τελικά καταφέρνει να τις ξορκίσει. Εύσημα αξίζουν και στις υποκριτικές ικανότητες, το σούπερ αθώο βλέμμα και την «girl next door» ομορφιά της Κριστίν Μιλιότι (η μητέρα στο How I Met Your Mother), που κάνουν τον χαρακτήρα της Χέιζελ ακόμη πιο ξεχωριστό. Και η σειρά, μέσα στις αντιθέσεις και τις αντιφάσεις της, δεν παύει να μας ξαφνιάζει, ενώ φροντίζει να παραμένει διασκεδαστική ακόμη και στις λεπτομέρειες. Παράδειγμα: Ο αυταρχικός δισεκατομμυριούχος (τον οποίο υποδύεται ο βραβευμένος με Tony, Μπίλι Μάγκνουσεν) λέγεται Μπάιρον Γκόγκολ. Και έχει δώσει στην εταιρεία του, το όνομά του. Δηλαδή, ο τεχνολογικός κολοσσός στην καρδιά της σειράς, είναι η… «Γκόγκολ». Σας θυμίζει κάτι;

Πότε να πατήσω το κουμπί;

Η σειρά έκανε την πρεμιέρα της στις 2 Απριλίου με τριπλό επεισόδιο στο COSMOTE TV PLUS, όπου θα ανέβουν και τα επόμενα πέντε επεισόδια του κύκλου (τα τρία ανέβηκαν στις 9/4 και τα τελευταία δύο στις 16/4 στο COSMOTE TV PLUS), πάντα λίγες ώρες μετά τις ΗΠΑ.

Την τέταρτη σεζόν του Unforgotten, της πιο ρεαλιστικής αστυνομικής σειράς όλων των εποχών

Περί τίνος πρόκειται;

Η αστυνομική σειρά που έσπασε τα κοντέρ τηλεθέασης στην Αγγλία, όπου άρχισε να προβάλλεται το 2015, επιστρέφει για άλλον ένα συναρπαστικό κύκλο άλυτων μυστηρίων. Αυτή τη φορά, η ντετέκτιβ Κέισι Στιούαρτ (Νίκολα Γουόκερ), μετά την αποτυχημένη προσπάθειά της να αποχωρήσει από το Σώμα, αναλαμβάνει μαζί τον «Σάνι» (Σαντζίβ Μπασκάρ), τον στενό συνεργάτη και φίλο της, μια –κυριολεκτικά- παγωμένη υπόθεση. Κι όταν λέμε κυριολεκτικά, εννοούμε ότι όλα ξεκινούν με τον εντοπισμό στα σκουπίδια ενός αποκεφαλισμένου πτώματος, που οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι ήταν αποθηκευμένο σε έναν οικιακό καταψύκτη επί τριάντα ολόκληρα χρόνια.

Γιατί πρέπει να το δω;

Πρώτα από όλα, το Unforgotten διαθέτει τη μεγαλύτερη εγγύηση ποιότητας που μπορεί να προβάλλει οποιαδήποτε βρετανική σειρά: Αυτή την περίοδο ετοιμάζεται το… αμερικανικό remake της. Και από την πλευρά μας μπορούμε να πούμε ότι το περιμέναμε, αφού εκτός του καστ πρώτης γραμμής, που έχει να επιδείξει BAFTA (Τομ Κόρτνεϊ) και συμμετοχές σε ιστορικές παραγωγές (μιλάμε για τον Μπέρναρντ Χολ, ή «Θέοντεν» από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών), η σειρά χαρακτηρίζεται και από την τόλμη της να θίγει ζητήματα-ταμπού, αλλά και από την ικανότητά της να μας δίνει πλοκές γεμάτες φαντασία, αλλά χωρίς εξυπνακισμούς. Και βέβαια, με μόλις έξι επεισόδια ανά σεζόν, προλαβαίνετε να φτάσετε τους πιστούς θαυμαστές του Unforgotten ακόμη και μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο.

Πότε να πατήσω το κουμπί;

Στις 6 το απόγευμα της 16ης Απριλίου τα τρία 90λεπτα επεισόδια του 4ου κύκλου θα προβληθούν back to back στο COSMOTE SERIES MARATHON HD, ενώ ταυτόχρονα θα διατίθενται και μέσα από το COSMOTE TV PLUS, όπου μπορείτε να βρείτε και τους τρεις προηγούμενους κύκλους.

Το Resident Alien, το πιο αστείο θρίλερ του 2020

Περί τίνος πρόκειται;

Ένας εξωγήινος προσγειώνεται σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, από όπου σκοπεύει να εκπληρώσει τον σκοπό του ταξιδιού του: Την εξόντωση του ανθρώπινου είδους. Για να το πετύχει, υποδύεται έναν γιατρό, τον Χάρι, και μαθαίνει πώς να είναι άνθρωπος παρακολουθώντας… αστυνομικές σειρές, επί τρεις μήνες. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει περίπτωση να μην πάει πολύ καλά αυτό – ειδικά από τη στιγμή που η (αναγκαστική) αλληλεπίδρασή του με τους ανθρώπους αρχίζει να τον γεμίζει με ενοχλητικά ηθικά διλήμματα.

Γιατί πρέπει να το δω;

Συγγνώμη, διαβάσατε το σενάριο; Λίγα είδη μπορούν να γίνουν τόσο ανέμελα διασκεδαστικά όσο το comedy horror, και το Resident Alien, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα αυτού του κανόνα. Μεγάλο συν και η παρουσία του Άλαν Τούντικ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά και το γεγονός ότι η σειρά τολμά να γίνει ανά διαστήματα λίγο πιο σκοτεινή, για να μας θυμίσει ότι είναι κάπως παράλογο που έχουμε αρχίσει να συμπαθούμε τόσο πολύ τον εξωγήινο που έφτασε στη γη για να μας εξαλείψει ως είδος.

Πότε να πατήσω το κουμπί;

Όποτε σας βολεύει. Και τα δέκα επεισόδια της σειράς είναι ήδη διαθέσιμα στο COSMOTE TV PLUS για ατέλειωτο binge-watching, ενώ την Κυριακή του Πάσχα όλα τα επεισόδια θα προβληθούν στο COSMOTE SERIES MARATHON!

Το Luther, τη σειρά που ανέδειξε τον Ίντρις Έλμπα

Περί τίνος πρόκειται;

Μα για μια από τις πιο ανατρεπτικές αστυνομικές σειρές των τελευταίων ετών, που «πάντρεψε» την ιδιοφυΐα του Σέρλοκ Χολμς με τους (ενίοτε ενοχλητικά) ρεαλιστικούς ψυχαναγκασμούς του επιθεωρητή Κολόμπο. Τι εννοούμε όταν λέμε ανατρεπτική; Ότι αποκαλύπτει τον δολοφόνο από την αρχή κι όμως συνεχίζει να μας κρατά σε αγωνία, μέσα από το πανέξυπνο σενάριο του Νιλ Κρος, που συχνά ξεφεύγει από την απλή παρουσίαση των στοιχείων για να μας θέσει ηθικά ερωτήματα, να αποδομήσει τους ήρωες και να μας συστήσει μια από τις καλύτερες κακές στην ιστορία της τηλεόρασης: Την Άλις Μόργκαν (Ρουθ Γουίλσον), το alter ego του πρωταγωνιστή μας, Λούθερ (Ίντρις Έλμπα).

Γιατί πρέπει να το δω;

Έχει σαρώσει τα βραβεία, έχει επανεφεύρει το είδος στο οποίο εντάσσεται και καταφέρνει να παραμένει διασκεδαστικό ενώ θέτει δύσκολα ερωτήματα. Δεν σας φτάνουν αυτά; Τότε ίσως σας πείσει η εκπληκτική ερμηνεία του Ίντρις Έλμπα, που άνοιξε τον δρόμο και για την εξαιρετικά επιτυχημένη κινηματογραφική καριέρα του. Και εντάξει, ας μην κρυβόμαστε: Εκτός του ταλέντου του στην υποκριτική, ο Έλμπα είναι ιδανική επιλογή και για να… ξεκουράσουμε το βλέμμα μας τις μέρες του εγκλεισμού.

Πότε να πατήσω το κουμπί;

Και οι 4 σεζόν – αλλά και το σπέσιαλ των δύο επεισοδίων – είναι διαθέσιμα στο COSMOTE TV PLUS. Διάλεξε εσύ πότε θα πατήσεις το play!

Το Mad Men, τη σειρά που πάντα αξίζει να (ξανα)δείτε

Περί τίνος πρόκειται;

Μάλλον δεν είχατε internet στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, αν χρειάζεστε στ’ αλήθεια απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Από την πλευρά μας σας καλωσορίζουμε στον μαγικό κόσμο της ευρυζωνικότητας και σας συστήνουμε ανεπιφύλακτα να ξεκινήσετε από μια σειρά που χαράχτηκε με χρυσά γράμματα στην ιστορία της τηλεόρασης. Κεντρική της υπόθεση είναι, φυσικά, ο διαφημιστικός (και όχι μόνο) κόσμος των αρχών των ‘60s, μέσα από τον οποίο εξερευνούμε το Αμερικάνικο όνειρο, τον σεξισμό και τον ρατσισμό του χθες – και δυστυχώς και του σήμερα – αλλά και την κενότητα που χαρακτηρίζει το κυνήγι των υλικών αγαθών.

Γιατί πρέπει να το δω;

Κανονικά, εδώ αρμόζει η προαιώνια απάντηση όλων των Ελλήνων γονιών: «Γιατί έτσι». Όμως θα φανούμε ευγενικοί. Από τα μαγικά σκηνικά και κοστούμια, που καθιστούν τη σειρά ένα δώρο για τον ανθρώπινο αμφιβληστροειδή, μέχρι τους πολυεπίπεδους και «σφιχτούς» χαρακτήρες και τα βαθιά νοήματα που κρύβονται λίγο κάτω από την προσεγμένη αισθητικά επιφάνεια, το πραγματικό ερώτημα είναι «Γιατί να μην δω το Mad Men;». Και εκεί δεν έχουμε καμία απάντηση.

Πότε να πατήσω το κουμπί;

Όλοι οι κύκλοι του Mad Men, που είναι επτά, σαν τα θανάσιμα αμαρτήματα με τα οποία φλερτάρουν συχνά οι πρωταγωνιστές του, είναι διαθέσιμα στο COSMOTE TV PLUS.

