Από τα τέλη Νοεμβρίου, ο βυθός του Ειρηνικού Ωκεανού έχει εμπλουτιστεί με ηλεκτρικές σκούπες, αξεσουάρ μάρκας Kate Spade, κατεψυγμένες γαρίδες αξίας τουλάχιστον $150.000 και τρία container γεμάτα με παιδικά ρούχα.

Από τον Νοέμβριο μέχρι σήμερα, λοιπόν, τουλάχιστον 2.980 container έχουν πέσει από εμπορικά πλοία στον Ειρηνικό Ωκεανό σε τουλάχιστον έξι διαφορετικές περιπτώσεις. Πρόκειται για διπλάσιο αριθμό container σε σχέση με εκείνα που χάνονταν σε ετήσια βάση στο διάστημα 2008-2019, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μεταφορών.

Οι εταιρείες μεταφορών, συνήθως κατηγορούν τον καιρό. Για παράδειγμα, μια εταιρεία που έχασε 750 container στη διαδρομή από την Κίνα προς το Λος Άντζελες στα τέλη Ιανουαρίου δήλωσε ότι «ήρθε αντιμέτωπη με ταραγμένες θάλασσες στο πέρασμα προς τον Βόρειο Ειρηνικό», ενώ το ίδιο υποστήριξε και για άλλα 260 container που έχασε στα μέσα Φεβρουαρίου. Άλλη εταιρεία, που κινούνταν προς τις ΗΠΑ από την Κίνα και έχασε περισσότερα από 1.800 container κατηγόρησε τους ανέμους και τις «φουσκωμένες θάλασσες» τον Νοέμβριο. Η απώλειά της αναμένεται να αποδειχθεί μια από τις ακριβότερες όλων των εποχών.

Ship loses cargo at sea

At least 1,900 containers fell off the One Apus containership in bad weather northwest of Hawaii, as reported by @Splash247. #AIS shows that the vessel was en route to California & has now turned around. It’s expected to reach Kobe port in less than 4 days https://t.co/YvaN0xFaYV

— MarineTraffic (@MarineTraffic) December 3, 2020