Μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν ένα θρίλερ. Ακόμα και όταν αποκολλήθηκε η πλώρη του γιγάντιου «Ever Given» -είχε προηγηθεί η τιτάνια προσπάθεια για αποκόλληση της πρύμνης τα ξημερώματα της Δευτέρας- μια ριπή του ανέμου το έριξε ξανά στην όχθη, παγώνοντας προς στιγμήν τα πληρώματα των πλοίων που επιχειρούσαν στο σημείο.

Ωστόσο, η πλημμυρίδα βοήθησε τα ρυμουλκά και τους βυθοκόρους και, τελικά, το απόγευμα της Δευτέρας, ύστερα από έξι ημέρες, το φορτηγό πλοίο των 400 μέτρων και των 220.000 τόνων μπόρεσε να μετακινηθεί, επαναφέροντας τη Διώρυγα του Σουέζ σε καθεστώς πλήρους λειτουργίας.

Οι Αρχές ενημέρωσαν τις ναυτιλιακές εταιρείες ότι η κυκλοφορία των πλοίων μέσω της Διώρυγας επανήλθε και στις δύο κατευθύνσεις του καναλιού. Η λειτουργία της είναι ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο, καθώς υπολογίζεται ότι κάθε μέρα μπλόκου κόστιζε περί τα 9,6 δισεκατομμύρια δολάρια στην παγκόσμια οικονομία.

Μάλιστα, τα τηλεοπτικά δίκτυα της Αιγύπτου μετέδωσαν εικόνες που έδειχναν τα πληρώματα ρυμουλκών να τραγουδούν όταν «το Ever Given» άρχισε να κινείται στο μέσον του Καναλιού.

«Το τραβήξαμε!» είπε ο Peter Berdowski, διευθύνων σύμβουλος της ολλανδικής εταιρείας διάσωσης Boskalis, ο οποίος ανέλαβε την επιχείρηση. «Είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω ότι η ομάδα εμπειρογνωμόνων μας, σε στενή συνεργασία με την Αρχή του καναλιού του Σουέζ, αποκόλλησε με επιτυχία το «Ever Given» στις 29 Μαρτίου στις 15:05 τοπική ώρα, καθιστώντας έτσι δυνατή τη διέλευση από τη Διώρυγα του Σουέζ».

Νωρίς το απόγευμα, ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, δημοσίευσε μια δήλωση στην οποία επισημαίνει ότι το πλοίο είναι πλέον ελεύθερο, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση ως εθνική νίκη. «Σήμερα, οι Αιγύπτιοι πέτυχαν να τερματίσουν την κρίση του προσαραγμένου πλοίου στο κανάλι του Σουέζ, παρά την τεράστια πολυπλοκότητα της διαδικασίας» ανέφερε στο Twitter.

Πώς όμως φτάσαμε στην ευτυχή έκβαση;

Ένας στόλος από ρυμουλκά, χρησιμοποιώντας καλώδια και δουλεύοντας ακριβώς δίπλα στο πλοίο, εργαζόταν για μέρες προκειμένου να το αποκολλήσει.

Ταυτόχρονα με τη δύσκολη «μάχη» των ρυμουλκών, βυθοκόροι επιστρατεύθηκαν για να σκάψουν τη λάσπη και την άμμο κάτω από το την πρύμνη του πλοίου.

Πρόκειται για «εργαλεία» που δεν αποτελούν σπάνιο θέαμα στο Κανάλι του Σουέζ, όπως λέει ο ειδικός σε ναυτιλιακά θέματα Σαλ Μερκολιάνο, και χρησιμοποιούνται συχνά για να κρατούν την πλωτή οδό ανοιχτή.

«Τα μηχανήματα αυτά κολλούν στον βυθό και κυρίως καθαρίζουν χώμα από τον πυθμένα, το οποίο στη συνέχεια αποθηκεύεται στην ακτή» εξηγεί ο ίδιος στο BBC.

Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης του πλοίου, μάλιστα, μια επιπλέον ειδική «βυθοκόρος αναρρόφησης» επιστρατεύτηκε, ικανή να μεταφέρει 2.000 κυβικά μέτρα (440.000 γαλόνια) υλικού κάθε ώρα.

Ο συνδυασμός ρυμουλκών και βυθοκόρων ξεκόλλησε το πλοίο. Αν το συγκεκριμένο εγχείρημα είχε αποτύχει, τότε θα εφαρμοζόταν ένα εναλλακτικό σχέδιο: η απομάκρυνση μέρους του φορτίου και αφαίρεση καυσίμων από τη δεξαμενή του. Επιλογή που, ωστόσο θα απαιτούσε μια ευαίσθητη και χρονοβόρα επιχείρηση.

Όπως εκτιμάται, η αποστράγγιση καυσίμων από τις δεξαμενές μπορεί να βοηθούσε, αλλά ήταν απίθανο να είναι αρκετή, χωρίς άλλα περαιτέρω μέτρα ελαφρύνσεως του φορτίου.

Το γιγάντιο πλοίο αναμένεται τώρα να υποβληθεί σε τεχνική επιθεώρηση σε πλατύτερο μέρος της Διώρυγας προτού συνεχίσει το ταξίδι του, ανέφεραν οι Αρχές του καναλιού. Πάντως, με μια πρώτη ματιά, το «Ever Given» δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποια σοβαρή ζημιά.

Πάντως, δεν είναι σαφές εάν το πλοίο, το οποίο μεταφέρει εμπορεύματα από την Ασία στην Ευρώπη, θα συνεχίσει το ταξίδι προς τον αρχικό προορισμό του, το λιμάνι του Ρότερνταμ, ή εάν θα πρέπει να «δέσει» σε άλλο λιμάνι για κάποιου είδους επισκευή.

Σε κάθε περίπτωση, η Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ ανακοίνωσε, το βράδυ της Δευτέρας, την «επανέναρξη της κυκλοφορίας» στην πλέον κρίσιμη θαλάσσια οδό για το παγκόσμιο εμπόριο.

«Ο ναύαρχος Οσάμα Ράμπια κήρυξε την επανάληψη της διέλευσης των πλοίων μέσα από τη Διώρυγα» ανακοίνωσε η SCA, με τα 425 πλοία που βρίσκονταν στην περιοχή του Καναλιού να έχουν ξεκινήσει τον απόπλου τους.

Ωστόσο, και πάλι δεν είναι σαφές πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία στη Διώρυγα που εξυπηρετεί περί το 10% του παγκόσμιου εμπορίου (καθημερινά από τα 193 χλμ. του Σουέζ περνά περίπου το 30% του παγκόσμιου όγκου των εμπορευμάτων που μεταφέρονται με φορτηγά πλοία, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων όπως έπιπλα, ηλεκτρονικά, ενδύματα και υποδήματα).

Το τραύμα που έχουν αφήσει αυτές οι έξι μέρες απραξίας και κρίσης στη Διώρυγα είναι μεγάλο. Στο πλαίσιο αυτό, αναλυτές αναμένουν ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον άλλες 10 ημέρες για επανέλθει η κίνηση και στις δύο πλευρές σε κανονικά επίπεδα, χωρίς καθυστερήσεις.

It’s moving!

The Ever Given ship stuck in the Suez Canal was finally pulled free. The ship is moving north from where it was grounded https://t.co/v9WprWuKbS pic.twitter.com/iX9kt8A9m8

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) March 29, 2021