Μέρη του διαλόγου ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Τζο Μπάιντεν το βράδυ της 25ης Μαρτίου έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, από την εφημερίδα «Καθημερινή της Κυριακής», κατά την συνομιλία των δύο ηγετών, διάρκειας περίπου μισής ώρας, ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Εάν χρειαστείς κάτι, να με πάρεις τηλέφωνο. Είμαι εδώ για να βοηθήσω».

Η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών, διαμορφώνει μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Αθήνας σε ανώτατο επίπεδο, η οποία επισφραγίστηκε με την πρόσκληση που απηύθυνε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Έλληνα πρωθυπουργό.

«Πότε θα έρθεις στην Ουάσινγκτον;» ρώτησε ο Μπάιντεν τον Έλληνα πρωθυπουργό, που απάντησε: «Όποτε με καλέσεις».

Σημειώνεται ότι ο έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στο Twitter έκανε λόγο για θερμή και εποικοδομητική επικοινωνία.

Following the #EUCO, I had a warm and constructive phone call with @POTUS. We discussed at length the common ties between our two nations, on the occasion of the Bicentennial of the Greek Revolution, as well as the importance of the continuous strengthening of our partnership.

