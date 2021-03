Πίνακες του Έντβαρντ Μουνκ, ασημικά του Πάμπλο Πικάσο και ένα έργο του Μπάνκσι είναι μεταξύ των έργων τέχνης που θα πουληθούν στην επόμενη δημοπρασία του οίκου Sotheby’s, η οποία καλύπτει μια περίοδο 500 ετών.

Η δημοπρασία που τιτλοφορείται «Σύγχρονη Αναγέννηση» είναι προγραμματισμένη για τις 25 Μαρτίου. Στα προς πώληση έργα είναι και το «Φιλί στην παραλία» (1904) του Μουνκ που εκτιμάται ότι θα πιάσει 9-12 εκατομμύρια λίρες (περίπου 12-16 εκατομμύρια ευρώ).

«Με την πρώτη πώληση του έτους, μετά από μια δύσκολη χρονιά λόγω της πανδημίας, επιστρέφουμε πραγματικά με επιλεγμένα κομμάτια», είπε η Έμα Μπέικερ, η επικεφαλής του τμήματος πωλήσεων σύγχρονης τέχνης του Sotheby’s στο Λονδίνο. «Ήταν δύσκολο, αλλά καταφέραμε να συγκεντρώσουμε ορισμένα απίστευτα έργα απ’ όλον τον κόσμο».

Μια αυτοπροσωπογραφία του Νορβηγού ζωγράφου εκτιμήθηκε στα 4,5-6,5 εκατομμύρια λίρες.

Take a tour through the ‘Modern Renaissance’, and uncover 500 years of art history with @doctorjamesfox! @SothebysFR #SothebysMasters #SothebysImpMod #SothebysContemporary #SothebysModBrit https://t.co/PiZlKbjtVp pic.twitter.com/n4SXNOW1Bw

— Sotheby’s (@Sothebys) March 21, 2021