Μόνο τα τυπικά απομένουν πλέον για να «σφραγιστεί» η μεγάλη επιστροφή του Πάου Γκασόλ στην Μπαρτσελόνα. Ο Ισπανός σέντερ πάτησε πριν από λίγο, καταλανικό έδαφος, καθώς προσγειώθηκε στη Βαρκελώνη ώστε να ολοκληρώσει την επιστροφή του.

Εκεί τον υποδέχτηκαν αρκετοί δημοσιογράφοι και αρκετοί φίλαθλοι των «μπλαουγκράνα», με τον Γκασόλ να δίνει και μερικά αυτόγραφα.

Ο άλλοτε σπουδαίος NΒΑερ, ο οποίος ανακοινώθηκε πριν από περίπου μια εβδομάδα αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιο του με την Μπαρτσελόνα και να παρουσιαστεί επίσημα από τον σύλλογο της Βαρκελώνης.

Ja som aquí!!!

Ya estamos aquí!!!

We are already here!!! #Barcelona

🔵🔴 pic.twitter.com/xawkjV1ckf

— Pau Gasol (@paugasol) March 3, 2021