Βιογραφική ταινία για τον Ρόμπι Γουίλιαμς είναι στα σκαριά με επικεφαλής τον σκηνοθέτη του «The Greatest Showman», Μάικλ Γκρέισι.

Σε συνέντευξή του στο Deadline, ο Αυστραλός σκηνοθέτης είπε ότι η παραγωγή της ταινίας θα ξεκινήσει το καλοκαίρι.

Ο Μάικλ Γκρέισι έγραψε το σενάριο μαζί με τους Όλιβερ Κολ και Σάιμον Γκλίσον, οι οποίοι κάνουν το ντεμπούτο τους ως σεναριογράφοι.

Δύο άλμπουμ των «Take That» και δύο από τη σόλο καριέρα του συγκαταλέγονται στα 60 άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, περισσότερα από οποιουδήποτε άλλου καλλιτέχνη, και, ενώ δεν έχει κερδίσει φήμη στις ΗΠΑ, είναι εξαιρετικά δημοφιλής σε όλη την Ευρώπη.

Trainspotting favourite Robert Carlyle odds on to play Robbie Williams in new movie of his lifehttps://t.co/l7cpLSNEl5 pic.twitter.com/Ze27danJru

— The Scottish Sun (@ScottishSun) February 24, 2021