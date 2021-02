Στο Λονδίνο δημοπρατείται μια συλλογή από τα μοναδικά «κοσμήματα πένθους» της βασίλισσας Βικτωρίας.

Τέσσερις διακριτικές μαύρες καρφίτσες που φορούσε η βρετανή μονάρχης, η οποία έμεινε στο θρόνο από το 1837 έως το 1901, πωλούνται από τον οίκο Sotheby’s ως μέρος μιας ευρύτερης δημοπρασίας 400 αντικειμένων από την κληρονομιά της Πατρίσια Νάτσμπουλ.

Η Νάτσμπουλ ήταν η κοντέσα του Μάουντμπάτεν της Βιρμανίας και πρώτη εξαδέλφη του πρίγκιπα Φίλιππου και πέθανε τον Ιούνιο του 2017.

Queen Victoria’s Macabre ‘Mourning Jewelry’ Up for Auction in London​ https://t.co/FkoG14urjo

— People (@people) February 15, 2021