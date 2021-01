Με αμείωτο ρυθμό η Τουρκία εκτυλίσσει τη στρατηγική των προκλήσεων της στο Αιγαίο. Μετά και τη διενέργεια ερευνών από το Oruc Reis στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, η Αγκυρα επιχειρεί μεθοδικά και συστηματικά να δημιουργήσει τετελεσμένα και πάνω σε αυτά, θεμελιώνοντας διεκδικήσεις επί ανύπαρκτων κυριαρχικών της δικαιωμάτων, να σύρει την Αθήνα σε διάλογο εφ’όλης της ύλης.

Αλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι η στρατηγική υλοποίησης του δόγματος της Γαλάζιας Πατρίδας, περνά μέσα από την αμφισβήτηση της Συνθήκης της Λωζάννης την οποία η κυβέρνηση Ερντογάν υπονομεύει βάσει μακρόπνοου σχεδιασμού αποσκοπώντας στο γκριζάρισμα δεκάδων νησιών του Αιγαίου. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται πλέον και η έκδοση «αναβαθμισμένων» Navtex που πλέον αμφισβητούν και την ελληνική δικαιοδοσία ανοιχτά της Κρήτης.

Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με αιχμή τη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου, αλλά και την εκλογή Μπάιντεν, που εκτιμά ως πιθανή να του προκαλέσει προβλήματα, αναφέρεται συχνά στη «νέα σελίδα» που θέλει να ανοίξει στις σχέσεις της Τουρκίας τόσο με τις ΗΠΑ όσο και την ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο δηλώνει έτοιμος και για διάλογο με την Ελλάδα, ο οποίος θα πρέπει να είναι «χωρίς προϋποθέσεις» και με ανοιχτή ατζέντα, με στόχο τη συμπερίληψη θεμάτων όπως η αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου.

Την ίδια στιγμή οι υπουργοί του επιμένουν στις προκλήσεις, αμφισβητώντας επιλεκτικά τη Συνθήκη της Λωζάννης ή επικαλούμενοι αυτήν κατά περίπτωση, διατηρούν τη ρητορική των απειλών και δείχνουν την ενόχλησή τους για τα εξοπλιστικά.

Η Αθήνα περιμένει την ημερομηνία, αλλά δεν δείχνει να πιέζεται με το Μέγαρο Μαξίμου και το υπουργείο Εξωτερικών να επιμένουν να τονίζουν την ανάγκη αποκλιμάκωσης τόσο σε επίπεδο πράξεων όσο και ρητορικής. Η πρόσκληση όταν έρθει θα γίνει αποδεκτή, εφόσον ισχύουν οι όροι που έχουν τεθεί, με διπλωματικές πηγές να σημειώνουν δε ότι η Αγκυρα δεν μπορεί να καθυστερήσει πολύ περισσότερο, εάν θέλει να έχει τουλάχιστον δύο γύρους επαφών πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ του Μαρτίου. Οι διερευνητικές χαρακτηρίζονται προς το συμφέρον της ελληνικής πλευράς όσον αφορά την επανεκκίνηση ενός διαλόγου, που εκτιμάται ότι θα δώσει χώρο και χρόνο στη διπλωματία, δεδομένου μάλιστα ότι πραγματοποιούνται σε καθεστώς εμπιστευτικότητας, δεν θεωρούνται αυστηρή διαπραγμάτευση, αλλά διερεύνηση προθέσεων και δεν έχουν χρονοδιαγράμματα.

Κάτι που η ελληνική πλευρά έχει επίσης ανάγκη, μετά από σχεδόν έναν χρόνο διαρκούς έντασης σε διάφορα επίπεδα και ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εξοπλιστικά προγράμματα. Η εμπειρία και οι ικανότητες δε του πρέσβη ε.τ. Παύλου Αποστολίδη, που έχει επιλεγεί ήδη από το περασμένο καλοκαίρι να είναι ο επικεφαλής της ομάδας της ελληνικής πλευράς, χαρακτηρίζονται ως η εγγύηση που χρειάζεται ώστε η συζήτηση να κινηθεί εντός του επιθυμητού πλαισίου, αλλά και να μην υπάρξουν απρόοπτα ή ανεπιθύμητες εντάσεις στο τραπέζι του διαλόγου.

Στο μεταξύ με ένα νέο βίντεο – υπερπαραγωγή, η Τουρκία προσπαθεί για άλλη μια φορά να κερδίσει το παιχνίδι των εντυπώσεων σε στρατιωτικό επίπεδο.

Στο βίντεο που ανάρτησε στο Twitter, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας φαίνεται η ομάδα αμφίβιων καταδρομών να επιδίδεται σε μια σειρά ασκήσεων. Τα πλάνα με τις ασκήσεις των Τούρκων πεζοναυτών διαδέχονται το ένα το άλλο σε ένα βίντεο που – αν μη τι άλλο – δείχνει τις εντυπωσιακές ικανότητες… μοντάζ της γείτονος χώρας.

Ιδιαίτερα προκλητική είναι η λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο αυτό: «Η Ομάδα Αμφίβιων Καταδρομών μας, που είναι ο εφιάλτης του εχθρού στη θάλασσα και στη στεριά, είναι πάντα έτοιμη για κάθε είδους αποστολή σε οποιαδήποτε συνθήκη».

