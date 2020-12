Παραιτήθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Μπιλ Μπαρ, ο οποίος είχε υποστεί σφοδρές επικρίσεις από μέρους του Ντόναλντ Τραμπ διότι δεν κατήγγειλε και δεν ερεύνησε τη «μαζική νοθεία» που καταγγέλλει ο απερχόμενος ένοικος του Λευκού Οίκου, που προσπαθεί ακόμη να επιτύχει την ακύρωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

«Ο Μπιλ θα φύγει πριν από τα Χριστούγεννα για να περάσει τις γιορτές με την οικογένειά του» και «ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Τζεφ Ρόζεν, ένας απίστευτος άνθρωπος, θα αναλάβει μεταβατικός υπουργός», ανέφερε ο απερχόμενος πρόεδρος μέσω Twitter, αποφεύγοντας να επαναλάβει τις κατηγορίες του σε βάρος του Μπαρ.

…Deputy Attorney General Jeff Rosen, an outstanding person, will become Acting Attorney General. Highly respected Richard Donoghue will be taking over the duties of Deputy Attorney General. Thank you to all! pic.twitter.com/V5sqOJT9PM

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020