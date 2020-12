Το περιοδικό Time ανακοίνωσε πρόσφατα τα πρόσωπα της φετινής χρονιάς. Στην κατηγορία «Φύλακας της Χρονιάς» (Guardian of the Year) νικητής αναδείχθηκε ο Αμερικάνος επιστήμονας Άντονι Φάουτσι και γενικά το υγειονομικό προσωπικό που δίνει «μάχη» κατά του κοροναϊού.

Πράγματι, ο Φάουτσι ήταν ένας πραγματικός φύλακας-άγγελος για τις ΗΠΑ και ήταν πάντα υπέρμαχος των αυστηρών μέτρων κατά της πανδημίας. Πολλές φορές, εξάλλου, είχε έρθει σε κόντρα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πίεζε για ένα άνοιγμα της οικονομίας ή αμφισβητούσε ανοιχτά τα επιστημονικά δεδομένα.

Ωστόσο, κατά τον Ηλία Μόσιαλο, κάποιος άλλος θα έπρεπε να αναδειχθεί «Φύλακας της Χρονιάς» σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται για τον Κινέζο γιατρό Λι Γιενλιάνγκ (Li Wenliang), που ήταν από τους πρώτους που σήμανε συναγερμό για την πανδημία τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ο οφθαλμίατρος και «whistleblower» φιμώθηκε και φυλακίστηκε από τις κινεζικές αρχές. Τελικά προσβλήθηκε και ο ίδιος από τον ιό και πέθανε στην Ουχάν τον περασμένο Φεβρουάριο.

«To Time Magazine ανακήρυξε τον σημαντικό επιστήμονα Anthony Fauci ‘Guardian of the Year’. Έχουν δίκιο για τις ΗΠΑ. Αλλά όχι σε παγκόσμιο επίπεδο. Για εμένα ο ‘Guardian of the Year’ είναι ο Κινέζος γιατρός Λι Γιενλιάνγκ που ήταν ο πρώτος που σήμανε συναγερμό για την πανδημία τον περασμένο Δεκέμβριο. Φιμώθηκε και προφυλακίστηκε από τις Κινεζικές αρχές για το θάρρος και την τιμιότητα που επέδειξε. Ο Λι Γιενλιάνγκ προσβλήθηκε από τον ιό και πέθανε στην πόλη Ουχάν τον περασμένο Φεβρουάριο.»

Η ιστορία του Λι Γιενλιάνγκ που είχε προειδοποιήσει από νωρίς για τον κοροναϊό

Ο 34χρονος οφθαλμίατρος γνώριζε από τις 30 Δεκεμβρίου για τον κοροναϊό στην Γουχάν, αλλά οι αρχές στην Κίνα προσπάθησαν να τον φιμώσουν.

Στις 30 Δεκεμβρίου ο Li Wenlian έγραψε σε ομάδα αποφοίτων στο δημοφιλές στην Κίνα WeChat: «Επτά ασθενείς από μια τοπική ψαραγορά διαγνώσθηκαν με μια πάθηση που έμοιαζε με τον SARS και είχαν μπει σε καραντίνα στο νοσοκομείο που εργαζόταν».

Ο Li είπε μάλιστα ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων που είχε δει, οι ασθενείς είχαν προσβληθεί από έναν νέο είδος ιού. «Ήθελα μόνο να πω στους συμφοιτητές μου να είναι προσεκτικοί», είπε.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, τόσο ο ίδιος όσο και οι συνάδελφοι του προσήχθησαν από την αστυνομία της Ουχάν για διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Από την 1η Ιανουαρίου η αστυνομία της Ουχάν ανακοίνωσε ότι θα κινείτο νομικά εναντίον 8 ανθρώπων που δημοσιοποίησαν φήμες στο ίντερνετ για μια ασθένεια που μοιάζει με την πνευμονία προκαλώντας αναστάτωση στον κόσμο.

Τελικά, ο Λι αφέθηκε ελεύθερος και αναγκάστηκε να υπογράψει δήλωση στην οποία αναγνώριζε το παράπτωμά του και υποσχέθηκε να μην κάνει στο μέλλον παράνομες ενέργειες.

Ο νεαρός άνδρας επέστρεψε στη δουλειά του, ενώ έβλεπε τα κρούσματα στην Ουχάν να αυξάνονται όσο περνούσαν οι μέρες.

Στις 10 Ιανουαρίου μετά την εξέταση ενός ασθενούς, ο Λι άρχισε να βήχει και την επόμενη ημέρα ανέβασε πυρετό.

Μπήκε στο νοσοκομείο στις 12 Ιανουαρίου με την κατάσταση της υγείας του να επιδεινώνεται και να εισάγεται στην εντατική, ενώ του είχαν φορέσει και μάσκα οξυγόνου.

Την 1η Φεβρουαρίου διαγνώστηκε και επίσημα με κοροναϊό. Μετά από μάχη μόλις πέντε ημερών με τον φονικό ιό, ο θαρραλέος αυτός άνδρας ξεψύχησε.