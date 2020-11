Υποχώρησε η γαλλική κυβέρνηση όσον αφορά στο περιβόητο άρθρο 24 του νέου αμφιλεγόμενου νομοσχεδίου της για την προστασία των πολίτων, σύμφωνα με το οποίο ποινικοποιείται η βιντεοσκόπηση ή φωτογράφιση αστυνομικών όταν «απειλεί την φυσική ή ψυχική τους ακεραιότητα».

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, όσοι μοιράζονταν φωτογραφίες αστυνομικών θα τιμωρούνταν με φυλάκιση έως ενός έτους και πρόστιμο 45.000 ευρώ. Έντονη ήταν και η διαμαρτυρία από τα γαλλικά ΜΜΕ, καθώς θεωρούσαν ότι έτσι θα περιορίζονταν από το να καταγράφουν περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας.

Ο Κριστόφ Καστανέρ, ηγέτης της κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος του Εμανουέλ Μακρόν LREM (La République en Marche), ανακοίνωσε σήμερα ότι το εν λόγω άρθρο θα ξαναγραφεί εξαρχής, την ώρα που στη Γαλλία εδώ και εβδομάδες ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί κατά ολόκληρου του νομοσχεδίου και της αστυνομικής βίας.

«Ξέρουμε ότι υπάρχουν αμφιβολίες και πρέπει να τις εξαλείψουμε», ανέφερε ο Καστανέρ, ο οποίος έχει διατελέσει υπουργός Εσωτερικών.

Το απόγευμα της Δευτέρας, ο νυν υπουργός Εσωτερικών, Ζεράλντ Νταρμανέν, βρισκόταν υπό «ανάκριση» από την επιτροπή της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, η οποία έχει επιφορτιστεί με την εξέταση του νομοσχεδίου «καθολικής ασφάλειας», όπως ονομάζεται. Ο υπουργός φάνηκε ανυποχώρητος, πάντως, υποστηρίζοντας ότι δεν θεωρεί ότι υπάρχει «διαχωρισμός ανάμεσα στην αστυνομία και τους πολίτες», ενώ απαρίθμησε τις «επτά πληγές» των προηγούμενων κυβερνήσεων στον φάκελο της Δημόσιας Τάξης.

Νωρίτερα, ο Μακρόν είχε έκτακτη συνάντηση στο Ελιζέ με τον Νταρμανέν, τον πρωθυπουργό Ζαν Καστέξ και τον υπουργό Δικαιοσύνης Ερίκ Ντουπόντ-Μορέτι για αυτό το «καυτό» ζήτημα που αποτελεί και ένα από τα μεγάλα «αγκάθια» της προεδρίας του.

Το πρόσφατο περιστατικό ξυλοδαρμού ενός μαύρου μουσικού παραγωγού ήταν η «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», με σοβαρά επεισόδια να σημειώνονται σε μεγάλες γαλλικές πόλεις το Σαββατοκύριακο που πέρασε.

Μαζικές ήταν οι συγκεντρώσεις του Σαββάτου στο Παρίσι κατά του νομοσχεδίου για την ασφάλεια. Οι εκατοντάδες χιλιάδες συγκεντρωμένοι ζήτησαν την παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών και τόνισαν την ανάγκη να σταματήσει να η αστυνομική βαρβαρότητα.

Η μεγαλύτερη όλων των συγκεντρώσεων, στο Παρίσι, γέμισε την τεράστια Πλατεία Δημοκρατίας (Place de la Republique) και απλώθηκε και στα πλησίον στενά, ξεπερνώντας με βεβαιότητα τις 50.000 διαδηλωτών που έδωσαν οι αρχές και υπολογιζόμενοι σε άνω των 200.000 από τους οργανωτές.

Ωστόσο, αργότερα η πρωτεύουσα της Γαλλίας έγινε πεδίο μάχης, καθώς συγκρούονταν επί ώρες αστυνομικοί με διαδηλωτές.

Περισσότεροι από 130 χιλιάδες άνθρωποι (σύμφωνα με τις Αρχές), μισό εκατομμύριο (σύμφωνα με τους διοργανωτές) κατέβηκαν το Σάββατο στους δρόμους ολόκληρης της Γαλλίας. Τουλάχιστον 60 τραυματίες και 81 συλλήψεις είναι ο επίσημος απολογισμός.

Θύμα των γαλλικών ταγμάτων ασφαλείας έπεσε και ο Συριακής καταγωγής φωτορεπόρτερ Αμίρ Αλχάλμπι, που έχει βραβευτεί για τη δουλειά του στην εμπόλεμη Συρία χτυπήθηκε άγρια από τους αστυνομικούς στο κεφάλι.

Όπως ανέφερε το ίδιο το πρακτορείο σε μια σειρά tweets, ο Συριακής καταγωγής φωτορεπόρτερ χτυπήθηκε στο πρόσωπο με γκλοπ από αστυνομικούς, όπως και αρκετοί άλλοι διαδηλωτές, ενώ κάλυπτε τις διαδηλώσεις ενάντια στον αυταρχικό νόμο κοντά στην πλατεία της Βαστίλης.

Ο νεαρός Σύριος φωτορεπόρτερ το 2017 είχε καλύψει για το Γαλλικό Πρακτορείο την μάχη για το Χαλέπι, από όπου και κατάγεται, ενώ είχε διακριθεί αρκετές φορές για τη δουλειά του. Ωστόσο, μία από τις μέρες με τη μεγαλύτερη βία εναντίον του έμελλε να είναι στο Παρίσι…

Από τις κινητοποιήσεις των «Κίτρινων Γιλέκων» μέχρι τις περσινά μαζικά συλλαλητήρια κατά του εργασιακού νομοσχεδίου, η κυβέρνηση Μακρόν έχει δημιουργήσει ένα χάσμα με τους πολίτες της, με την αστυνομία να έχει αναλάβει τον ρόλο του… «μπράβου» του προέδρου.

Η δημοτικότητα του Εμανουέλ Μακρόν είχε πέσει σε ιστορικά χαμηλά, η πανδημία του κοροναϊού όμως φαίνεται πως βοήθησε το προφίλ του Γάλλου προέδρου καθώς – όπως παρατηρήθηκε και σε άλλες χώρες – οι πολίτες συσπειρώθηκαν γύρω από την κυβέρνησή τους.

Ωστόσο, οι πολίτες δεν ξέχασαν τα εγκλήματα της αστυνομίας. Τον Ιανουάριο, κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων κατά του εργασιακού νομοσχεδίου, τρεις αστυνομικοί δολοφόνησαν τον διανομέα Σεντρίκ Σουβιά, ο οποίος απλά βιαζόταν να κάνει την παράδοσή του.

Ο τρόπος που ο Σουβιά σκοτώθηκε στα χέρια των αστυνομικών είναι ανατριχιαστικός. Αν και λευκός, πέθανε με πανομοιότυπο τρόπο με τον Αφροαμερικάνο Τζορτζ Φλόιντ: υπό την αποπνικτική λαβή των εκπροσώπων της «τάξης».

Στη συνέχεια, στις 17 Νοεμβρίου ήρθε το εξαιρετικά περιοριστικό νομοσχέδιο για την «καθολική ασφάλεια», το οποίο πέρασε από το πρώτο στάδιο καθώς ψηφίστηκε από τη γαλλική Βουλή. Την ίδια μέρα, ξέσπασαν επεισόδια στο Παρίσι και άλλες πόλεις, τα οποία καταπνίγηκαν από την αστυνομία.

Ακολούθησε η βίαιη εκκένωση ενός ιδιότυπου καταυλισμού μεταναστών και προσφύγων που είχε στηθεί στο κέντρο του Παρισιού ως διαμαρτυρία για τις συνεχείς εκκενώσεις καταυλισμών σε άλλα σημεία της χώρας.

Το «κερασάκι στην τούρτα» ήταν ο φρικτός ξυλοδαρμός του μαύρου μουσικού παραγωγού Μισέλ Ζεκλέρ, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο και κυκλοφόρησε στα social media. Ακόμα και ο Μακρόν αναγκάστηκε να δηλώσει τον αποτροπιασμό του για το περιστατικό αυτό, με τους αστυνομικούς που ενεπλάκησαν στο περιστατικό να έχουν οδηγηθεί στον ανακριτή.

🇫🇷 A Black man beaten up by several French police officers for no apparent reason said he is seeking justice after a video of the incident shocked people across the country.@erinogun has more pic.twitter.com/KsD0loEo3G

— FRANCE 24 English (@France24_en) November 27, 2020