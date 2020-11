Σχεδόν μισό αιώνα από τότε που τρομοκρατούσε τους λουόμενους στα «Σαγόνια του Καρχαρία», το ομοίωμα του καρχαρία μήκους σχεδόν 8 μέτρων έφθασε στο πολυαναμενόμενο μουσείο των Όσκαρ, στο Λος Άντζελες.

Ο «Μπρους ο καρχαρίας», όπως βαπτίστηκε σύμφωνα με τον δικηγόρο του σκηνοθέτη Στίβεν Σπίλμπεργκ, Μπρους Ράμερ, αιωρείται πλέον σε ύψος 9 μέτρων από το πάτωμα, στον τρίτο όροφο του μουσείου, που αναμένεται να ανοίξει στις 30 Απριλίου του 2021.

Ο καρχαρίας είναι το τελευταίο μοντέλο που δημιουργήθηκε για τα γυρίσματα της ταινίας του 1975, καθώς τα σαγόνια του, πλάτους άνω του ενάμιση μέτρου, δεν περνούσαν από τις πόρτες του ασανσέρ του μουσείου, χρειάστηκε να περάσει το ομοίωμα από το παράθυρο, με τη βοήθεια γερανού.

«Είναι το τέλος ενός μακρύ ταξιδιού για τον Μπρους, από τότε που τον αποκτήσαμε το 2016 και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ευτυχισμένοι καθώς τον υποδεχόμαστε στο νέο του σπίτι», είπε ;όπως μεταδίδει σχετικά το ΑΠΕ, ο πρόεδρος του μουσείου Μπιλ Κράμερ.

