Το Shazam, έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τα top 100 τραγούδια τα τελευταία 3 χρόνια.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το «Dance Monkey» της αυστραλής ποπ τραγουδίστριας Tones And I (Toni Watson) με συνολικά 36,6 εκατομμύρια αναζητήσεις. Το ίδιο τραγούδι κατέχει και το ρεκόρ των περισσότερων αναζητήσεων μέσα σε μία ημέρα.

Τα πρώτα 20 τραγούδια

«Dance Monkey» από Tones And I

«Prayer In C (Robin Schulz Remix)» από Lilly Wood and The Prick & Robin Schulz

«Let Her Go» από Passenger

«Wake Me Up» από Avicii

«Lean On» από Major Lazer feat. MO & DJ Snake

«Thinking Out Loud» από Ed Sheeran

«Cheap Thrills» από Sia

«Somebody That I Used To Know» από Gotye feat. Kimora

«This Girl» από Kungs & Cookin» On 3 Burners

«Take Me To Church» από Hozier

«Shape Of You» από Ed Sheeran

«All Of Me» από John Legend

«Perfect» από Ed Sheeran

«Can»t Hold Us» από Macklemore & Ryan Lewis

«Rather Be» από Clean Bandit feat. Jess Glynne

«Thrift Shop» από Macklemore & Ryan Lewis feat. Wanz

«Faded» από Alan Walker

«Roses» (Imanbek Remix) από SAINt JHN

«Cheerleader» (Felix Jaehn Remix) από Omi

«Someone You Loved» από Lewis Capaldi