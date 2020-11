Το υπουργείο Εσωτερικών της Τζόρτζια διόρθωσε ένα δελτίο Τύπου που είχε εκδώσει νωρίτερα, διευκρινίζοντας ότι δεν έχουν ακόμη επικυρωθεί τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Η διαδικασία συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί αργότερα σήμερα.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Πολιτείας, Μπραντ Ράφενσμπεργκερ, νωρίτερα ανέφερε ότι επικυρώθηκε το αποτέλεσμα και ανακηρύχθηκε νικητής ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν, εξασφαλίζοντας έτσι 16 μεγάλους εκλέκτορες.

«Οι αριθμοί αντικατοπτρίζουν την ετυμηγορία του λαού, όχι την απόφαση του υπουργού Εσωτερικών ή των δικαστηρίων, ούτε καμιάς από τις δύο εκστρατείες», δήλωσε νωρίτερα στους δημοσιογράφους ο υπουργός Εσωτερικών της Τζόρτζια Μπραντ Ράφενσμπεργκερ, που είναι Ρεπουμπλικάνος και δεδηλωμένος υποστηρικτής του Τραμπ.

Η ομάδα του Τραμπ εναποθέτει τις ελπίδες της τώρα στο να πείσει τα κοινοβουλευτικά σώματα των Πολιτειών που ελέγχονται από τους Ρεπουμπλικάνους, αλλά τις οποίες κέρδισε ο Μπάιντεν, να απορρίψουν το αποτέλεσμα και να ανακηρύξουν νικητή τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, σύμφωνα με τρεις πηγές που έχουν γνώση του σχεδίου αυτού.

Το επιτελείο του Τραμπ επικεντρώνεται προς το παρόν στο Μίσιγκαν και την Πενσιλβάνια, όμως ακόμη και αν και οι δύο αυτές Πολιτείες ακυρώσουν τη νίκη του Μπάιντεν, οι Ρεπουμπλικάνοι θα χρειαστεί να ανατρέψουν το αποτέλεσμα και σε άλλη μία Πολιτεία, ώστε να εξασφαλίσουν τους 270 μεγάλους εκλέκτορες που απαιτούνται.

Μια τέτοια εξέλιξη δεν θα είχε προηγούμενο στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία. Ο Τραμπ όχι μόνο χρειάζεται τα νομοθετικά σώματα τριών Πολιτειών να ανατρέψουν τα εκλογικά αποτελέσματα, αλλά επίσης να εγκριθεί αυτή η κίνηση από το Κογκρέσο και, σχεδόν μετά βεβαιότητας, και από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο Τραμπ έχει προγραμματίσει για σήμερα να συναντηθεί στον Λευκό Οίκο με τους επικεφαλής της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων του Μίσιγκαν, τους Ρεπουμπλικάνους Μάικ Σίρκεϊ και Λι Τσάτφιλντ. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κέιλι ΜακΕνάνι είπε ότι αυτή η συνάντηση δεν γίνεται για λόγους «προώθησης» της θέσης του Τραμπ και ότι δεν θα συμμετάσχουν σε αυτήν μέλη της εκστρατείας επανεκλογής του προέδρου.

Μια πηγή, την οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters, ανέφερε ότι οι δύο Ρεπουμπλικάνοι πολιτικοί από το Μίσιγκαν θα ακούσουν τι έχει να τους πει ο πρόεδρος, ο οποίος και ζήτησε αυτή τη συνάντηση. Ο Σίρκεϊ είχε δηλώσει σε τοπικό μέσο ενημέρωσης στις αρχές της εβδομάδας ότι το Κογκρέσο της Πολιτείας του δεν πρόκειται να εγκρίνει μια άλλη λίστα εκλεκτόρων.

Φτάνοντας στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν, έξω από την Ουάσινγκτον, ο Σίρκεϊ και οι συνάδελφοί του ήρθαν αντιμέτωποι με διαδηλωτές. Κάποιοι κρατούσαν πλακάτ με τη λέξη «Ντροπή», άλλοι φώναζαν ρυθμικά «Επικυρώστε το αποτέλεσμα» και «Σεβαστείτε τους ψηφοφόρους του Μίσιγκαν». Ένας ρώτησε: «Τι σας υποσχέθηκε ο Τραμπ;».

Η βουλευτής Ντέμπι Ντίνγκελ, Δημοκρατική από το Μίσιγκαν, χαρακτήρισε αυτή τη συνάντηση «παντελώς ανάρμοστη», σε μια συνέντευξη Τύπου μαζί με άλλους βουλευτές της Πολιτείας και προειδοποίησε ότι οι Δημοκρατικοί θα αντισταθούν σε οποιαδήποτε προσπάθεια ανατροπής της νίκης του Μπάιντεν.

Μέχρι στιγμής, οι απόπειρες ανατροπής του αποτελέσματος μέσω δικαστικών προσφυγών και ανακαταμετρήσεων δεν είχαν επιτυχία. Παρά τις ήττες, το επιτελείο του Τραμπ δεν εγκαταλείπει και προειδοποιεί ότι θα καταθέσει και νέες προσφυγές.

Οι δικηγόροι του προέδρου υποστηρίζουν ότι το Σύνταγμα των ΗΠΑ δίνει στα νομοθετικά σώματα (Βουλή και Γερουσία) και όχι στους κυβερνήτες ή τους υπουργούς Εσωτερικών των Πολιτειών, την τελευταία λέξη όσον αφορά τον διορισμό των μεγάλων εκλεκτόρων.

Οι Ρεπουμπλικάνοι ελέγχουν το Κογκρέσο στο Μίσιγκαν, την Πενσιλβάνια και το Γουισκόνσιν. Αυτές οι τρεις Πολιτείες έδωσαν τη νίκη στον Τραμπ το 2016, όμως τώρα τις κέρδισε ο Μπάιντεν. Χωρίς αυτές, οι πιθανότητες του Τραμπ να παραμείνει πρόεδρος είναι μηδενικές.

Ο νομικός σύμβουλος της εκστρατείας του Μπάιντεν, Μπομπ Μπάουερ, είπε ότι η ομάδα του Τραμπ βρίσκεται σε «απελπιστική θέση» από νομικής άποψης. «Κανένα νομοθετικό πολιτειακό σώμα στην ιστορία της χώρας μας δεν έχει κάνει ποτέ αυτό που προφανώς εξωθεί ο Τραμπ να κάνει το Μίσιγκαν, δηλαδή να αγνοήσει το αποτέλεσμα της λαϊκής ψήφου. Δεν γίνεται», είπε στους δημοσιογράφους.

Μολονότι οι εκλογικοί αξιωματούχοι δεν έχουν αναφέρει σοβαρές παρατυπίες στις εκλογές, οι περισσότεροι εξέχοντες Ρεπουμπλικάνοι παραμένουν στο πλευρό του Τραμπ η σιωπούν. Ελάχιστον, όπως ο γερουσιαστής Μιτ Ρόμνεϊ, καταδικάζουν αυτήν την τακτική. Την Πέμπτη, σε μια ανακοίνωσή του, ο Ρόμνεϊ τόνισε ότι «είναι δύσκολο να φανταστεί κάποια χειρότερη, πιο αντιδημοκρατική ενέργεια από εν ενεργεία Αμερικανό πρόεδρο».

Άλλοι, όπως οι γερουσιαστές Μπεν Σάσι και Τζόνι Ερνστ, ζήτησαν από τον Τραμπ να παρουσιάσει αποδείξεις αυτής της εκλογικής απάτης. Ο Λαμάρ Αλεξάντερ, ο οποίος αποσύρεται από την πολιτική, κάλεσε τον Τραμπ να παράσχει στον εκλεγμένο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ό,τι χρειάζεται για μια ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας.

«Αν υπάρχει οποιαδήποτε πιθανότητα να είναι ο Τζο Μπάιντεν ο επόμενος πρόεδρος, και φαίνεται ότι έχει πολύ καλές πιθανότητες, η κυβέρνηση Τραμπ θα έπρεπε να παράσχει στην ομάδα του Μπάιντεν όλα τα εργαλεία, τους πόρους και τις συναντήσεις που είναι αναγκαίες για να διασφαλίσει μια ομαλή μετάβαση, ώστε και οι δύο πλευρές να είναι έτοιμες από την πρώτη μέρα», ανέφερε σε μια ανακοίνωση που ανάρτησε στο Twitter.

My statement on the presidential election. pic.twitter.com/m4gXnhY8ZP

— Sen. Lamar Alexander (@SenAlexander) November 20, 2020