Δεν είναι σπάνιο το θέαμα των αλιγατόρων στην πολιτεία της Φλόριντα, αλλά αυτή τη φορά τα πράγματα ξέφυγαν εντελώς καθώς ένα κτήνος σε μέγεθος… Γκοτζίλα εθεάθη να κόβει βόλτες σε γήπεδο γκολφ.

Την περασμένη Τετάρτη, το θηρίο αυτό εισέβαλε στο Valencia Golf & Country Club στη Νάπολη της Φλόριντα, κατά τη διάρκεια της τροπικής καταιγίδας Έτα.

Ο συγκεκριμένος αλιγάτορας, μάλιστα, φαίνεται πως έψαχνε για τροφή, οπότε σίγουρα δεν θα ήταν και ευχάριστο να τον πετύχει κάποιος μπροστά του εκείνη την ώρα.

HOLY GATOR🐊: take a look at this massive gator walking through Valencia Golf Course in Naples. He looks like he belongs in Jurassic park!

📸: Tyler Stolting pic.twitter.com/skr3Du9EBQ

— Nicolette Perdomo (@NickiPerdomo) November 12, 2020