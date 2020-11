Την παύση καταμέτρησης ψήφων μέχρι αύριο, μετά από δικαστική απόφαση, ανακοίνωσε η κομητεία της Αλέγκενι στην Πενσυλβάνια, με το θρίλερ για το εκλογικό αποτέλεσμα να παρατείνεται.

Η κομητεία Αλέγκενι δεν θα μετρά πια ψηφοδέλτια μέχρι αύριο, λόγω δικαστικής απόφασης για περίπου 29.000 αμφισβητούμενα ψηφοδέλτια, σύμφωνα με τη βουλευτή της κομητείας, Bethany Hallam.

«Δεν συμβαίνει τίποτα κακό εδώ» είπε ο Hallam. «Είναι απογοητευτικό που δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το τι κάνουν πραγματικά σήμερα» πρόσθεσε.

Οι Δημοκρατικοί αναμένεται να ζητήσουν από το Ανώτατο Δικαστήριο της Πενσυλβάνιας να πάρει πίσω την πρωτόδικη απόφαση που οδήγησε σε προσωρινό παύση της καταμέτρησης των ψήφων.

Σύμφωνα με το CNN, το προσωπικό από την εκστρατεία του Τραμπ μπορεί να σταθεί πιο κοντά παρακολουθώντας την ψηφοφορία στη Φιλαδέλφεια της Πενσυλβάνια, σύμφωνα με τους δικαστικούς κανόνες.

Πάντως, κανένα δικαστήριο δεν βρήκε αδίκημα στη διαδικασία καταμέτρησης των εκλογών στη Φιλαδέλφεια.

«Επιτρέπει στους παρατηρητές τους να στέκονται λίγο πιο κοντά», δήλωσε καθηγήτρια νομικών και αναλυτής εκλογών του CNN.

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο Twitter, ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως «όλες οι πολιτείες που διεκδικεί ο Μπάιντεν θα αντιμετωπίσουν αμφισβήτηση σε νομικό επίπεδο εκ μέρους μας για εκλογική απάτη».

Μάλιστα, σημείωσε πως υπάρχουν «πάρα πολλές αποδείξεις», χωρίς ωστόσο να τις παρουσιάζει. «Θα κερδίσουμε. Πρώτα η Αμερική!»

All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof – just check out the Media. WE WILL WIN! America First!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020