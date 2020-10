Στιγμές συγκίνησης ξετυλίχτηκαν πάνω από τα συντρίμμια κτιρίων στη Σμύρνη, που κατέρρευσαν από τον φονικό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ, με τη διάσωση ύστερα από σχεδόν δέκα ώρες νεαρής και ανήλικου παιδιού.

Τα συγκλονιστικά πλάνα κατέγραψε και ανάρτησε στο Twitter το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Αναντολού.

Μάλιστα, με την εγκλωβισμένη γυναίκα μιλούσε στο τηλέφωνο ο υπουργός Γεωργίας και Δασοκομίας, ο οποίος σε βίντεο που μετέδωσε η τουρκική τηλεόραση φαίνεται να της δίνει κουράγιο, ζητώντας να διατηρήσει την ψυχραιμία της και να δώσει το στίγμα της στους διασώστες.

#Video | Gunay, 15, also rescued from debris after 9 hours following the magnitude-6.6 quake in Izmir pic.twitter.com/wdWsjw8Oma

