Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι εβδομήντα τραυματίστηκαν όταν εξερράγη βόμβα τοποθετημένη σε μαντράσα — ισλαμικό ιεροδιδασκαλείο — στην πόλη Πεσάβαρ, στο βορειοδυτικό Πακιστάν, δήλωσαν πηγή προσκείμενη σε νοσοκομείο της πόλης και αξιωματούχοι μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Αστυνομικοί έκαναν λόγο νωρίτερα για 4 νεκρούς και 34 τραυματίες, ανάμεσά τους παιδιά, στην επίθεση αυτή στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα.

«Η έκρηξη έγινε κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του Κορανίου. Άγνωστος μετέφερε τσάντα (σ.σ. με εκρηκτικά) στο εσωτερικό του ιεροδιδασκαλείου», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Βακάρ Αζίμ, στέλεχος της αστυνομίας στην Πεσάβαρ.

Σύμφωνα με εργαζόμενο στο κοντινό νοσοκομείο Lady Reading, πολλά από τα θύματα έχουν εγκαύματα ή τραυματισμούς από την έκρηξη και αρκετοί τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων πολλών μαθητών.

