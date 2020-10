Με την πρόεδρο του τουρκόφωνου κόμματος DEB, μεταξύ άλλων, συναντήθηκαν στη Θράκη εκπρόσωποι των ΗΠΑ στην Ελλάδα και, σύμφωνα με ανακοίνωση του DEB στα τουρκικά, συζήτησαν τα προβλήματα της «τουρκικής μειονότητας» στην περιοχή.

Από πλευράς ΗΠΑ, στη συνάντηση συμμετείχαν η αμερικανίδα πρόξενος στη Θεσσαλονίκη Ελίζαμπεθ Λη και ο επιτετραμμένος της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα Ντέιβιντ Μπέργκερ.

Σε ανάρτηση, μάλιστα, της αμερικανικής πρεσβείας στο Twitter αναφέρεται σχετικά με τη συνάντηση: «Ευγνώμονες στην πρόεδρο του DEB, τη διευθύντρια της PEKEM και τον πρόεδρο του Συνδέσμου Αποφοίτων Πανεπιστημίων της Μειονότητας που μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους μαζί μας. Εμπνεόμαστε από την αρμονική συνύπαρξη των πολιτισμών σε αυτήν την περιοχή».

#DCMBurger: Grateful to the President of DEB, the Director of PEKEM, and the President of the Association of University Graduates of the Minority for sharing their experiences with us. We are inspired by the harmonious mix of cultures in this region. pic.twitter.com/y5iAX8FAMt

— U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) October 20, 2020