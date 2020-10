Για μερικά από τα χειρότερα φιλιά που έδωσαν ποτέ στα πλατό μίλησαν οι Γκουίνεθ Πάλτροου κι η Κέιτ Χάντσον στο podcast Goop της Πάλτροου, καθώς και για τις σχέσεις με κάποιους από τους συμπρωταγωνιστές τους.

«Ποιος φιλάει καλύτερα επί οθόνης;», ρώτησε η Γκουίνεθ την Κέιτ. «Ξέρεις, νομίζω πώς δεν είχα και τους καλύτερους στα φιλιά. Νιώθω πως θα έπρεπε να είχα καλύτερους», απάντησε η δεύτερη.

