Σε δύσκολη θέση βρίσκεται, για ακόμα μία φορά, η Μέγκαν Μαρκλ, καθώς αναμένονται νέες αποκαλύψεις για το bullying που έκανε σε υπαλλήλους της στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Ο συγγραφέας Τομ Μπάουερ εκτιμά πως περισσότερες πληροφορίες θα έρθουν στο φως αφού πρώην βοηθός της δούκισσας του Σάσεξ μίλησε επισήμως για όλα όσα έζησε ως εργαζόμενή της.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα αποκαλυφθούν περισσότερα τωρα. Το σταγονόμετρο των πληροφοριών θα γίνει, αρκετά σύντομα, ρεύμα», έγραψε ο Μπάουερ σε άρθρο στην Daily Mail.

Το άρθρο του δημοσιεύτηκε αφότου η Σαμάνθα Κοέν, το πρώην «δεξί χέρι» της βασίλισσας Ελισάβετ και πρώην ιδιαιτέρα γραμματέας της Μέγκαν παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα «Herald Sun» της Αυστραλίας και αναφέρθηκε δημοσίως για πρώτη φορά στο θέμα, ενώ επιβεβαίωσε ότι ήταν ένα από τα δέκα άτομα που ερωτήθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας για τη συμπεριφορά της δούκισσας.

Σημειώνεται ότι το 2021 η δούκισσα του Σάσσεξ κατηγορήθηκε για bullying απέναντι σε υπαλλήλους με αποτέλεσμα δύο από αυτούς να απομακρυνθούν, ενώ το Παλάτι είχε ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσει κατά πόσο ευσταθούν οι κατηγορίες ή όχι.

Η Σαμάνθα Κοέν ανέφερε στην ίδια συνέντευξη ότι το 2017 της ζητήθηκε να «προετοιμάσει» τη Μέγκαν Μαρκλ για τη νέα της θέση στη βασιλική οικογένεια εν όψει του γάμου της με τον Πρίγκιπα Χάρι.

Εκείνη παραιτήθηκε το 2018, αλλά όπως δήλωσε, έμεινε στη θέση της περισσότερο από όσο προέβλεπε ο αρχικός προγραμματισμός.

«Έπρεπε να μείνω μόνο έξι μήνες, αλλά έμεινα 18. Δεν μπορούσαμε να βρούμε άτομο να με αντικαταστήσει. Όταν βρήκαμε, τους πήγαμε σε περιοδεία στην Αφρική με τον Χάρι και τη Μέγκαν για να τους μάθουμε τα καθήκοντά τους, αλλά παραιτήθηκαν και αυτοί ενώ βρισκόμασταν στην Αφρική», εξήγησε η Σαμάνθα Κοέν.

Meghan Markle’s former royal aide, Samantha Cohen, has finally confirmed she was one of 10 royal staffers to be interviewed in Buckingham Palace’s investigation into bullying accusations leveled against the Duchess of Sussex. https://t.co/sfmyo8F7w3 pic.twitter.com/7aFfKywlFy

— New York Post (@nypost) April 16, 2024