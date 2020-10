Λεύκανση της επιδερμίδας, παιδικός γάμος, ελλιπής εκπαίδευση: Ένα μοντέλο από το Βιετνάμ, που υποστηρίζει εκστρατεία γραμματισμού αψήφησε τις παραδοσιακές προσδοκίες που είχε για εκείνη η οικογένειά της – και τώρα είναι αποφασισμένη να δείξει στην επόμενη γενιά έναν διαφορετικό τρόπο ζωής.

Η 28χρονη H’Hen Nie νικήτρια του διαγωνισμού ομορφιάς Miss Universe Vietnam του 2017, η οποία προέρχεται από την εθνοτική μειονότητα Ede στα Κεντρικά Οροπέδια, ήταν 14 ετών, όταν η αγρότισσα μητέρα τής πρότεινε να βρει έναν σύζυγο.

«Φοβόμουν πραγματικά να παντρευτώ. Εκείνη την εποχή μου άρεσε να κολυμπάω και να παίζω στο δάσος» ανέφερε στο AFP.

Η H’Hen είχε άλλα σχέδια και εξηγεί: «Ήμουν ανταγωνιστική και ήθελα να σπουδάσω. Και είχα πολλά όνειρα».

Σήμερα, ως η πρώτη γυναίκα από εθνοτική μειονότητα που κέρδισε το στέμμα στον διαγωνισμό ομορφιάς του Βιετνάμ, η H’Hen θεωρείται ευρέως πρωτοπόρος και είναι πρέσβειρα της παγκόσμιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Room to Read, η οποία επικεντρώνεται στην εκπαίδευση των κοριτσιών στον αναπτυσσόμενο κόσμο – ένα θέμα που προσελκύει έντονο ενδιαφέρον, καθώς ο κοροναϊός εντείνει τις ανισότητες παγκοσμίως.

Στο Βιετνάμ, η νόμιμη ηλικία για να παντρευτεί ένα κορίτσι είναι τα 18 έτη, αλλά η UNICEF λέει ότι ένα στα δέκα κορίτσια είναι παντρεμένο από μικρότερη ηλικία. Μεταξύ των εθνοτικών ομάδων ο αριθμός είναι σχεδόν διπλάσιος.

Μεγαλώνοντας με έξι αδέλφια, η H’Hen γνώριζε από νεαρή ηλικία τι ανέμενε η οικογένειά της λόγω του φύλου και της εθνικότητάς της – αλλά απέρριψε τις πιέσεις για συμμόρφωση.

Η προκατάληψη για τους πιο σκούρους τόνους δέρματος – είναι διαδεδομένη σε ολόκληρη την Ασία. Σήμερα, μετά τις παγκόσμιες διαμαρτυρίες του Black Lives Matter, ξεκίνησε μια αντίδραση κατά των αρχαϊκών πεποιθήσεων ότι οι ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες είναι πιο επιθυμητές.

Η H’Hen αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα λεύκανσης δέρματος που της πρότεινε η μητέρα της. «Οι έφηβοι αγόραζαν συχνά κρέμα που έκανε τα πρόσωπά τους εξαιρετικά λευκά… αλλά δεν ήθελα να γίνω σαν αυτούς» ανέφερε.

Έφυγε από το χωριό πήγε στη Χο Τσι Μιν, εργάστηκε ως υπηρέτρια για να έχει χρήματα να σπουδάσει οικονομικά και εταιρική χρηματοδότηση.

Από τότε που νίκησε στον διαγωνισμό ομορφιάς , έχει συγκεντρώσει δεκάδες χιλιάδες δολάρια για να δημιουργήσει βιβλιοθήκες στις αγροτικές κεντρικές επαρχίες του Βιετνάμ και υποστηρίξει κορίτσια στην Ασία και την Αφρική να ολοκληρώσουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η H’Hen καθοδηγεί επίσης μεγαλύτερα κορίτσια που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους.

Εάν είναι φοιτήτρια, την ενθαρρύνω να μελετήσει περισσότερο. Εάν αγωνίζεται να τα καταφέρει, προτείνω να μοιραστώ τα δίδακτρα της, εξήγησε. Αν έχουν τα εργαλεία, τίποτα δεν τις σταματά, τόνισε.