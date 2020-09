Τη διαρκώς ενισχυόμενη εταιρική σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ επισημαίνει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε μήνυμα του στο Twitter, με αφορμή την επίσκεψη του αμερικανού ομολόγου του στην Ελλάδα.

Η συνάντηση διήρκησε λιγότερο από μια ώρα και στη συνέχεια ο κ. Πομπέο αναχώρησε για το ΣΒΕ, όπου θα διεξαχθεί συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για την ενέργεια παρουσία και του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη.

Σε μήνυμά του στο Twitter ο Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι από τη συνάντηση επιβεβαιώνονται οι ισχυροί δεσμοί και η διαρκώς ενισχυόμενη εταιρική σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ.

Πομπεό: Με την Ελλάδα μοιραζόμαστε μία κοινή στρατηγική

Λίγο πριν από τη συνάντηση ο Μάικ Πομπέο έκανε μία ανάρτηση στο twitter τονίζοντας «είμαι ενθουσιασμένος που επέστρεψα στην Ελλάδα, ένας ζωτικός συνεργάτης των ΗΠΑ με τον οποίο μοιραζόμαστε μια κοινή στρατηγική. Η ισχύς της διμερούς μας σχέσης βρίσκεται στο υψηλό όλων των εποχών και ανυπομονώ για μια παραγωγική επίσκεψη».

Thrilled to be back in Greece, a vital U.S. partner with whom we share a common strategic vision. The strength of our bilateral relationship is at an all-time high, and I’m looking forward to a productive visit. pic.twitter.com/8UZIAj6jtk

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 28, 2020