Η έκθεση στο Victoria & Albert Museum για την Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων δεν πρόκειται να εγκαινιαστεί πριν το επόμενο Μάρτιο. Αναζητώντας τρόπους για να επικοινωνήσει με το κοινό από μακριά, το λονδρέζικο μουσείο σε συνεργασία με την HTC VIVE Arts θα προσφέρει τον Οκτώβριο μια πρόγευση της έκθεσης «Alice: Curiousier and Curiousier», μια εμπειρία εικονικής πραγματικότητας «βαθιά κάτω στην κουνελότρυπα».

Η έκθεση ιχνηλατεί την εξέλιξη της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων από τις απαρχές της ιστορίας τον 19ο αιώνα έως την ανάδειξή της στο παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο σήμερα. Η διάρκειας 45 λεπτών πρόγευση της έκθεσης περιλαμβάνει μια ζωντανή παρουσίαση από την επιμελήτρια Kate Bailey καθώς και κινούμενα οπτικά εφέ, όπως τη λιμνούλα με τα δάκρια της Αλίκης ή έναν αλλοπρόσαλλο διάδρομο όλο πόρτες.

If you can’t wait for our Alice: Curiouser & Curiouser exhibition to open then we have a treat for you. On 22 October, join our free VR event w/ @htc and take part in an interactive virtual trip through Wonderland.

Find out how to take part: https://t.co/XRW6GcEzPF#HTCVIVEArts pic.twitter.com/vHAAgJF1y4

— V&A (@V_and_A) September 22, 2020