Πυρά κατά πάντων εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, κατηγορώντας μάλιστα την Ελλάδα για «παιδιάστικη συμπεριφορά».

«Υπερασπιζόμαστε τα θαλάσσια δικαιώματα της χώρας μας και της τουρκοκυπριακής δημοκρατίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν θα αφήσουμε κανέναν να περιορίσει τη χώρα μας, η οποία έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στη Μεσόγειο», είπε ο Τούρκος πρόεδρος, στη διάρκεια εκδήλωσης στην Άγκυρα.

«Η γλώσσα των απειλών και οι εκβιασμοί δεν δουλεύουν σε εμάς. Το γεγονός πως τα προβλήματα με την Ελλάδα μπορούν να λυθούν μέσω διπλωματίας και με διάλογο, οφείλεται στην αποφασιστικότητά μας. Τα θέματα αυτά πρέπει να λυθούν με διάλογο και διαπραγματεύσεις με τους γείτονες, πάντα μέσα στο πλαίσιο των κανονισμών» πρόσθεσε ο Ερντογάν.

Erdogan: #Turkey will not surrender to blackmail and banditry https://t.co/NkMTSTtEs2 pic.twitter.com/MzVDMNgjvd

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) September 17, 2020