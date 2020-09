Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ, πραγματοποίησε τηλεφωνική επικοινωνία χθες βράδυ με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτιέρες, με αντικείμενο την Αν Μεσόγειο, τη Λευκορωσία και τη Λιβύη.

Σύμφωνα με τον ίδιο «ήταν μια ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων για πολλά σημαντικά ζητήματα».

Μεταξύ άλλων και υπό τη σκιά των συνεχιζόμενων τουρκικών προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, οι δύο άνδρες συζήτησαν για το ενδεχόμενο «μονομερούς δράσης» που θα πυροδοτήσει επιπλέον εντάσεις.

Ειδικότερα, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ και ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών «αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την ανησυχητική κλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο και το ενδεχόμενο μονομερούς δράσης που ενδέχεται να πυροδοτήσει επιπλέον εντάσεις και ανασφάλεια».

Ο κ. Μπορέλ τόνισε την ανάγκη «όλα τα μέρη να εμπλακούν με καλή πίστη στην άμεση αποκλιμάκωση και να ακολουθήσουν σαφή πορεία προς τη σταθερότητα και τις μόνιμες λύσεις».

Ahead of upcoming #UNGA75 I spoke with @antonioguterres. We discussed many important topics including our support for the rights of Belarusian people, the dangerous escalation in Eastern Mediterranean, crucial role of @UN for ceasefire in Libya and EU continued support to ICC pic.twitter.com/Oqhy3Tsr58

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 10, 2020