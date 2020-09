Όλα κυλάνε πιο ήρεμα στο στρατόπεδο της Μπαρτσελόνα, από την ημέρα που ο Λιονέλ Μέσι ανακοίνωσε την παραμονή του στους «μπλαουγκράνα». Ο Αργεντινός σούπερ σταρ έκανε γνωστή την απόφαση του μέσω μιάς μεγάλης συνέντευξης στο Goal και πλέον ετοιμάζεται να μπει σε αγωνιστικούς ρυθμούς, υπό τις οδηγίες του Ρόναλντ Κούμαν.

Ο 33χρονος έδωσε το παρών σήμερα στο προπονητικό κέντρο της Μπαρτσελόνα, «Ciutat Esportiva», περνώντας από τα απαραίτητα τεστ κοροναϊού, ώστε να πάρει το «οκ» και να ενταχθεί στις προπονήσεις μαζί με τους συμπαίκτες του.

Εφόσον περάσει τα τεστ και διαπιστωθεί πως είναι αρνητικός, ο Μέσι θα ξεκινήσει αμέσως τις προπονήσεις, καθώς οι «μπλαουγκράνα» θα δώσουν αυτήν την εβδομάδα και το πρώτο τους φιλικό, εν όψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

🚨 Messi has arrived at Ciutat Esportiva ahead of the training session! #FCB 💣🇦🇷 pic.twitter.com/HeKJIUVyd0

— Hagrid ✆ (@HagridFCB) September 7, 2020