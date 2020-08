Η αμερικανίδα γερουσιαστής Κάμαλα Χάρις αποδέχθηκε χθες, Τετάρτη, το χρίσμα του Δημοκρατικού κόμματος για να είναι υποψήφια αντιπρόεδρος στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 3 Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, ζητώντας από τους Αμερικανούς να ψηφίσουν τον Τζο Μπάιντεν και κατηγορώντας τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι η αποτυχημένη ηγεσία του κόστισε ζωές στη διάρκεια της πανδημίας του κοροναϊού.

Γράφοντας ιστορία ως η πρώτη μαύρη και ασιατικής καταγωγής γυναίκα που διεκδικεί μια τόσο υψηλή θέση, η Χάρις κατήγγειλε ότι η διχαστική ηγεσία του Τραμπ έφερε τη χώρα σε «σημείο καμπής» και απηύθυνε έκκληση προς τους ψηφοφόρους του Δημοκρατικού Κόμματος, η ψήφος των οποίων είναι κρίσιμης σημασίας για να ηττηθεί ο Τραμπ.

«Αξίζουμε πολλά περισσότερα», τόνισε η 55χρονη γερουσιαστής από την Καλιφόρνια μιλώντας από ένα σχεδόν άδειο λόγω πανδημίας covid-19 συνεδριακό κέντρο στη γενέτειρα του Τζο Μπάιντεν, το Γουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ.

«Το μόνιμο χάος μας αφήνει να περιπλανιόμαστε, η ανικανότητα μας κάνει να φοβόμαστε, η αναισθησία μας κάνει να νιώθουμε μόνοι», πρόσθεσε η Χάρις.

«Πρέπει να εκλέξουμε έναν πρόεδρο (…) που θα μας ενώσει – μαύρους, λευκούς, Λατινοαμερικάνους, Ασιάτες, αυτόχθονες—ώστε να πετύχουμε το μέλλον που επιθυμούμε από κοινού. Πρέπει να εκλέξουμε τον Τζο Μπάιντεν», τόνισε.

I am honored to accept the nomination for Vice President of the United States.

I do so, committed to the values my mother taught me and to a vision that @JoeBiden shares—where all are welcome, no matter what we ​look​ like, where we ​come​ from, or who we ​love​. #DemConvention

