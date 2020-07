Μία ημέρα αφότου διαγνώστηκε θετικός στον κοροναϊό ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρο, επιχείρησε να υπερασπιστεί την πολιτική της κυβέρνησής του στο ζήτημα της πανδημίας και ταυτόχρονα εκθείασε την υδροξυχλωροκίνη.

Μάλιστα, ανήρτησε φωτογραφία στο Facebook στην οποία τρώει πρωινό, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων: «Για όσους κραυγάζουν κατά της υδροξυχλωροκίνης, αλλά δεν έχουν εναλλακτικές λύσεις, δυστυχώς για αυτούς, τους πληροφορώ ότι είμαι πολύ καλά με τη χρήση της και με τη χάρη του Θεού, θα ζήσω για πολύ καιρό».

Καμία χώρα στον κόσμο δεν έχει κάνει τόσα όσα η Βραζιλία. Διατηρούμε ζωές και θέσεις εργασίας χωρίς να σπέρνουμε τον πανικό, που οδηγεί επίσης σε οικονομική κατάρρευση και θανάτους. Πάντα έλεγα ότι η καταπολέμηση του ιού δεν θα μπορούσε να έχει παρενέργειες χειρότερες από τον ίδιο τον ιό» πρόσθεσε.

Σημειώνεται πως ο Μπολσονάρο, μόλις ανακοίνωσε ότι είναι θετικός στον κοροναϊό, υποστήριξε πως έχει ήδη ξεκινήσει να παίρνει υδροξυχλωροκίνη και αζιθρομυκίνη.

«Είχα κομάρες, πυρετό, λίγη κόπωση και ομολογώ ότι αν είχα πάρει χλωροκίνη προληπτικά, θα ήμουν πολύ καλά, χωρίς να έχω κάποιο σύμπτωμα» δήλωσε ο Μπολσονάρο.

