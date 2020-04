Συναγερμός έχει σημάνει στην επαρχία της Νέας Σκωτίας στον Καναδά μετά από αναφορές για πυροβολισμούς, μόλις μία εβδομάδα μετά το μακελειό με 23 νεκρούς.

Οι δυνάμεις της αστυνομίας σπεύδουν σε δασική περιοχή της Νέας Σκωτίας και στα προάστια της πόλης Χάλιφαξ για να ερευνήσουν τις εν λόγω αναφορές.

Η Βασιλική Καναδική Αστυνομία σημείωσε σε ανακοίνωσή της διεξάγει έρευνα για «αναφορές πυροβολισμών».

RCMP have Leeward Ave in Hammonds Plains blocked for a report of shots fire. #Halifax pic.twitter.com/LtsoE8ePis

— 🇨🇦 All Red Everything 🇨🇦 (@Zone6_Media) April 24, 2020