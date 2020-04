Τη μεγαλύτερη τραγωδία στην ιστορία της, χειρότερη ακόμα και από την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, βιώνει η Νέα Υόρκη, η οποία έχει «χτυπηθεί» από τον κοροναϊό όσο καμία άλλη πόλη των ΗΠΑ.

Ο κυβερνήτης, Άντριου Κουόμο, ανακοίνωσε νέο αρνητικό ρεκόρ θανάτων για τη Δευτέρα στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, καθώς 731 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον Covid-19.

Πλέον, η Νέα Υόρκη αριθμεί 5.489 θανάτους και 38.836 κρούσματα. Η γειτονική πολιτεία του Νιού Τζέρσεϊ έχει καταγράψει πάνω από 1.000 νεκρούς.

"Behind everyone of those numbers is an individual, is a family…a lot of pain again today for many New Yorkers." https://t.co/QOyKOdgKLJ pic.twitter.com/WlRdkEai7v

BREAKING: New York Gov. Andrew Cuomo says death toll jumped by 731 to 5,489, the "largest single day increase."

Κατά τον Κουόμο οι εισαγωγές σε μονάδες εντατικής θεραπείας και οι διασωληνωμένοι παρουσιάζουν κάμψη, ενώ η πολιτεία της Νέας Υόρκης διαθέτει πλέον αρκετές κλίνες και αναπνευστήρες, κάτι που ήταν το μόνιμο “παράπονο” του κυβερνήτη.

Ωστόσο, σημαντικό είναι το πρόβλημα με το προσωπικό των νοσοκομείων, καθώς αρχίζει να ασθενεί ή να εξαντλείται από την υπερπροσπάθεια.

Όπως παρατηρεί δημοσιογράφος του Associated Press, οι νεκροί από τον κοροναϊό στην πόλη της Νέας Υόρκης ξεπερνούν τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης της 11ης Σεπτεμβρίου.

Συνολικά, στο «Μεγάλο Μήλο» 3.202 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ιό, ενώ 2.753 ήταν ο απολογισμός των θυμάτων της επίθεσης που άλλαξε τον κόσμο.

More people have now died from the coronavirus in New York City than perished in the Sept. 11 attack on the World Trade Center.

At least 3,202 people have been killed in the city by the virus, according to a new count released by city health officials Tuesday @AP

— JimMustian (@JimMustian) April 7, 2020