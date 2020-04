Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας εισήχθη, το βράδυ της Δευτέρας, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, καθώς επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του.

Όπως μεταδίδουν τα βρετανικά ΜΜΕ, ο Τζόνσον ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο έχοντας διαγνωστεί θετικός στον κοροναϊό, μεταφέρθηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ ανακοίνωση εξέδωσε και η Ντάουνινγκ Στριτ.

«Κατά τη διάρκεια του απογεύματος, η κατάσταση του πρωθυπουργού επιδεινώθηκε και, με τη συμβουλή της ιατρικής του ομάδας, μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο νοσοκομείο» αναφέρει το γραφείο του πρωθυπουργού, ενημερώνοντας παράλληλα πως προσωρινά καθήκοντα του πρωθυπουργού αναλαμβάνει ο υπουργός Εξωτερικών.

«Ο πρωθυπουργός ζήτησε από τον υπουργό Εξωτερικών, Ντομικίν Ράαμπ, να τον αναπληρώσει, όπου αυτό είναι απαραίτητο».

Παράλληλα, η ανακοίνωση επισημαίνει πως «ο πρωθυπουργός λαμβάνει εξαιρετική φροντίδα και ευχαριστεί όλο το προσωπικό του NHS για τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή τους».

Παρά τα μηνύματα αισιοδοξίας που εξέπεμπαν τις τελευταίες ώρες κυβερνητικά στελέχη για την κατάσταση της υγείας του Μπόρις Τζόνσον, φαίνεται πως σημαντικό άλλαξε και κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στη ΜΕΘ και να ζητήσει από τον υπουργό Εξωτερικών να τον αναπληρώσει όπου χρειάζεται.

Όπως μεταδίδει το BBC, πρόκειται δηλαδή περί εντελώς διαφορετικής εξέλιξης από τις εκτιμήσεις που ακούγονταν τις τελευταίες 18 περίπου ώρες περίπου, όπου γινόταν λόγος συνεχώς πως «ο πρωθυπουργός έρχεται σε επαφή» και «είναι ενημερωμένος για τα πάντα».

Νωρίτερα, ο Μπόρις Τζόνσον δήλωσε πως υποβάλλεται σε τεστ ρουτίνας για τα συμπτώματα του κοροναϊού, αλλά η διάθεσή του είναι καλή και βρίσκεται σε επαφή με την ομάδα του, μια ημέρα μετά την εισαγωγή του σε νοσοκομείο της Βρετανίας.

«Κατόπιν συμβουλής του γιατρού μου, πήγα στο νοσοκομείο για μερικά τεστ ρουτίνας καθώς εξακολουθώ να έχω συμπτώματα του κοροναϊού» έγραψε ο Τζόνσον στο Twitter.

«Η διάθεσή μου είναι καλή και παραμένω σε επαφή με την ομάδα μου, καθώς εργαζόμαστε μαζί για να καταπολεμήσουμε αυτόν τον ιό και να κρατήσουμε τους πάντες ασφαλείς» σημείωσε.

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.

