Ξεπερνούν τις 155.000 τα κρούσματα του κοροναϊού στις ΗΠΑ, όπου η κατάσταση δείχνει να ξεφεύγει ελέω και της καθυστέρησης αυστηρών μέτρων από την κυβέρνηση Τραμπ.

Σε ένα 24ωρο η χώρα κατέγραψε 12.478 νέα κρούσματα και 271 θανάτους. Συνολικά, 2.854 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από τον κοροναϊό στις ΗΠΑ.

Η συντριπτική πλειοψηφία τόσο των κρουσμάτων όσο και των θανάτων βρίσκονται στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, η οποία αριθμεί 66.497 κρούσματα και 1.218 θύματα.

Ο ακριβής υπολογισμός των στατιστικών αυτών στοιχείων είναι δύσκολος, καθώς τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης των ΗΠΑ (CDC) δεν είναι σε θέση να παρέχουν ακριβή στοιχεία. Επίσης, άλλα νούμερα παρουσιάζονται σε μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα, όπως το CNN, και άλλα στις ιστοσελίδες που παρακολουθούν την εξέλιξη της πανδημίας, όπως αυτή του πανεπιστημίου Johns Hopkins ή το worldometers.

Το USNS Comfort, ένα στρατιωτικό πλωτό νοσοκομείο χωρητικότητας 1.000 κλινών, έφτασε το πρωί της Δευτέρας στο λιμάνι της Νέας Υόρκης, όπου αναμένεται να βοηθήσει στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων της πόλης, που βρίσκονται αντιμέτωπα με τη συρροή ασθενών του νέου κοροναϊού.

Το πλοίο, που διαθέτει 12 χειρουργεία και 1.200 μέλη νοσηλευτικού προσωπικού, αναμένεται να παράσχει φροντίδα σε ασθενείς που χρειάζονται νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας και δεν συνδέονται με τον νέο κοροναϊό, προκειμένου να βοηθήσει τα νοσοκομεία να επικεντρωθούν στους νοσούντες με Covid-19.

Ο δήμαρχος της πόλης Μπιλ ντε Μπλάζιο χαιρέτισε την άφιξη του πλοίου.

«Το γεγονός ότι το πολεμικό ναυτικό βρίσκεται εκεί, ότι ο στρατός βρίσκεται εκεί για να βοηθήσει τη Νέα Υόρκη σε μια στιγμή όπου η πόλη μας το έχει ανάγκη, είναι πολύ σημαντικό» τόνιζε σε δηλώσεις του στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN, την ώρα που το USNS Comfort εισερχόταν στο λιμάνι του Μανχάταν.

«Για τους πολίτες της πόλης, που έχει περάσει πολλά τις τελευταίες εβδομάδες, όλο αυτό τους τονώνει το ηθικό. Είναι πολύ συγκινητικό για όλους εμάς, έχουμε ανάγκη από βοήθεια».

The USNS Comfort is a beacon of hope.

Help has arrived in New York City. pic.twitter.com/PcNcX4fU93

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) March 30, 2020