Την προέλασή του στη Λιβύη φέρεται να συνεχίζει ο Εθνικός Στρατός της Λιβύης (LNA) εν μέσω σφοδρών επικρίσεων για την αποστολή των πρώτων τουρκικών στρατευμάτων στην περιοχή.

Ο Εθνικός Στρατός της Λιβύης εισήλθε στη Σύρτη -σημαντικό στρατηγικό προπύργιο- και ανέλαβε τον έλεγχο του θαλάσσιου λιμένα και ορισμένων περιοχών της πόλης, δήλωσε πηγή στο στρατό.

«Ο LNA έχει πάρει επίσης τον έλεγχο της στρατιωτικής βάσης ασ-Σάαντι, μερικές περιοχές της πόλης και τώρα κατευθύνεται προς το κέντρο της πόλης» πρόσθεσε η πηγή, η οποία βρίσκεται κοντά στην ηγεσία του LNA.

Σύμφωνα με το δίκτυο Al Arabiya, οι δυνάμεις του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ ελέγχουν είκοσι πύλες ανατολικά της Σύρτης, η οποία βρίσκεται 450 χλμ. ανατολικά της Τρίπολης.

#BREAKING Libyan Marines (LNA) enter the port of Sirt. #Libya

Οπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, η κατάληψη της Σύρτης συνιστά σημαντική στρατηγική νίκη για τον Χαφτάρ, ο οποίος από τον περασμένο Απρίλιο έχει εξαπολύσει επίθεση εναντίον της πρωτεύουσας Τρίπολης, όπου εδρεύει η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση (GNA).

Η Σύρτη, στα παράλια της Μεσογείου, σχεδόν στη μέση της Λιβύης, ελέγχεται από δυνάμεις που στηρίζουν την GNA μετά την εκδίωξη του ISIS από την πόλη, με τη βοήθεια των αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών, στα τέλη του 2016.

LNA forces reach "Area 3" in the centre of Sirt. #Libya

January 6, 2020