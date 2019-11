Ο Φριτς φον Βάιτσεκερ, γιος του έκτου ομοσπονδιακού προέδρου της Γερμανίας Ρίχαρντ φον Βάιτσεκερ, έχασε τη ζωή του πριν λίγες ώρες στο Βερολίνο, όταν άνδρας του επιτέθηκε με μαχαίρι και τον τραυμάτισε θανάσιμα μέσα σε ιδιωτική κλινική.

Ο 59χρονος Φριτς φον Βάιτσεκερ ήταν καθηγητής της Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ, ειδικός σε παθήσεις ήπατος και χοληφόρων και επικεφαλής του Τμήματος Γαστρεντερολογίας και Καρδιολογίας της ιδιωτικής κλινικής «Σλόσπαρκ», στο δυτικό Βερολίνο.

Χθες βράδυ, στο πλαίσιο ειδικών ενημερωτικών διαλέξεων που διοργανώνει η κλινική, μιλούσε για θέματα παθήσεων του ήπατος σε αίθουσα του Τμήματος Ψυχιατρικής του νοσοκομείου, όταν ένας από τους περίπου 20 ανθρώπους στο ακροατήριο του επιτέθηκε με μαχαίρι.

In einem #Charlottenburg|er #Krankenhaus wurden 2 Personen bei einer Gewalttat schwer verletzt. 1 Person verstarb trotz Reanimation noch an der Einsatzstelle, die 2. Person kam mit #Notarzt|begleitung in ein Krhs.

Mehrere Personen wurden von #Notfallseelsorge|rn betreut.#PSNV pic.twitter.com/izEttO0lf0

— Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) 19 Νοεμβρίου 2019