Πανικός επικράτησε σε πολυκατάστημα στο Μισισιπί όταν ένας ένοπλος άνδρας άνοιξε πυρ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι ο δράστης της επίθεσης έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών.

#BREAKING: A shooting at a Mississippi Walmart leaves 2 people dead and an officer wounded. https://t.co/FjG89YCiKW pic.twitter.com/wsie2THCyY

— Tavares Jones (@tavareskjones) July 30, 2019