Σοβαρή κρίση στις σχέσεις Ρωσίας – Ουκρανίας -η χειρότερη μετά τα δραματικά γεγονότα το 2014 με την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Μόσχα- έχει προκύψει μετά το περιστατικό στο στενό του Κερτς, όταν τρία ουκρανικά πλοία εισέβαλαν στα ρωσικά χωρικά ύδατα.

Τα πνεύματα έχουν οξυνθεί επικίνδυνα με την απειλή ανοιχτής στρατιωτικής σύγκρουσης να επανέρχεται στην ημερήσια διάταξη και τις δύο πλευρές να εμφανίζονται ανυποχώρητες στις θέσεις τους.

Από τη μία ο ρώσος πρόεδρος, Βλάντιμιρ Πούτιν, στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση μετά το περιστατικό, κατηγόρησε τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Πέτρο Ποροσένκο, ότι «ενορχήστρωσε μια ναυτική πρόκληση» στη Μαύρη Θάλασσα προκειμένου να ενισχύσει τη φθίνουσα δημοτικότητά του ενόψει των εκλογών του επόμενου χρόνου και να επιβάλει τον στρατιωτικό νόμο στη χώρα του.

Σύμφωνα με τον ρώσο πρόεδρο, τα ουκρανικά πλοία ξεκάθαρα έχουν άδικο, ενώ χαρακτήρισε το περιστατικό ως μια συνοριακή υπόθεση ελάσσονος σημασίας.

«Αναμφίβολα, επρόκειτο για μια πρόκληση η οποία οργανώθηκε από τον ουκρανό πρόεδρο ενώπιον των εκλογών το 2019. Υπήρχε πιθανότητα ο Ποροσένκο να μην περάσει στον δεύτερο γύρο (…). Για αυτό ακριβώς, έπρεπε κάτι να κάνει» υπογράμμισε ο Πούτιν. Πρόκειται για «ένα παιχνίδι ώστε να αυξήσει την ένταση, ένα ανέντιμο παιχνίδι στο εσωτερικό της χώρας για να ασκήσει πιέσεις στους πολιτικούς αντιπάλους του» υποστήριξε ο πρόεδρος της Ρωσίας.

Από την άλλη πλευρά, ο ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η χώρα του βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με την «απειλή» της ρωσικής στρατιωτικής εισβολής και του ξεσπάσματος «ενός ολοκληρωτικού πολέμου» με τη Ρωσία, υψώνοντας ακόμη περισσότερο τον τόνο των ήδη δραματικών δηλώσεών του μετά το επεισόδιο της Κυριακής. Στο πλαίσιο αυτό, επέβαλε στρατιωτικό νόμο, διάρκειας 30 ημερών, σε περιοχές της χώρες που είναι πιο ευάλωτες σε επίθεση από τη Ρωσία.

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία κατήγγειλε την «παράνομη» κράτηση των 24 ναυτών της που αιχμαλωτίσθηκαν από τη Ρωσία πάνω στα πλοία τους. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ουκρανική διπλωματία, διακοίνωση διαμαρτυρίας κατά «της συνέχισης από τη Ρωσία των παράνομων ενεργειών της», μια αναφορά στην κράτηση των στρατιωτικών αυτών, εστάλη στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Μόσχα ανακοίνωσε παράλληλα ότι θα αναπτύξει σύντομα περισσότερους πυραύλους S-400 στη χερσόνησο της Κριμαίας, ενώ ο Ποροσένκο κατήγγειλε ότι ο αριθμός των ρωσικών αρμάτων μάχης στην περιοχή των συνόρων τριπλασιάστηκε τον Οκτώβριο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο.

Ο Πούτιν εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι το Κίεβο έχει πλέον θέσει τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σε κατάσταση πολεμικού συναγερμού, ενώ «έδωσε έμφαση στο ότι η ουκρανική ηγεσία φέρει την πλήρη ευθύνη για τη δημιουργία άλλης μιας εμπόλεμης κατάστασης και των κινδύνων που συνεπάγεται» αυτή.

Russian anti-ship ballistic missile complex along with other military equipment spotted on Crimean highway heading from Sevastopol to Kerch https://t.co/gjZqyKoHW8 pic.twitter.com/yygUt1DaVU

