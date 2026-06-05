Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Φλορεντίνο Πέρεθ προανήγγειλε μεταγραφική βόμβα 150 εκατ. ευρώ!

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Ο Φλορεντίνο Πέρεθ δίνει μάχη με τον Ενρίκε Ρικέλμε, καθώς την ερχόμενη Κυριακή (7/6) διεξάγονται εκλογές στη Ρεάλ Μαδρίτης για τη θέση του προέδρου.

Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, οι προεκλογικές υποσχέσεις πάνε κι έρχονται. Μιλώντας στην εκπομπή Horizonte, ο Πέρεθ έριξε… βόμβα, καθώς αποκάλυψε πως αν εκλεγεί ξανά θα προχωρήσει την Τρίτη (9/6) σε πρόταση 150 εκατομμυρίων ευρώ για ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν αγωνίζεται στην Premier League!

Με το μεγάλο προβάδισμα που έχει για την επανεκλογή του, ο Πέρεθ φαίνεται πως θέλει να… τελειώσει μία ώρα αρχύτερα τον αντίπαλό του. Μετά τους Μουρίνιο, Ντάμφρις και Κονατέ, που θα πάνε στη Ρεάλ μόνο σε περίπτωση νίκης του επί 23 χρόνια προέδρου της ομάδας, ετοιμάζεται νέα «βόμβα» με παίκτη top επιπέδου που παίζει σε ομάδα Champions League.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Φλορεντίνο Πέρεθ:

«Η Ρεάλ αξίζει τώρα 10 δισεκατομμύρια. Όταν ήρθα δεν μπορούσαν να πληρώσουν στους παίκτες ούτε τους μισούς μισθούς. Κάθε κορυφαίος παίκτης θέλει να έρθει στην Ρεάλ.

Ο Μουρίνιο θα είναι εδώ τη νέα σεζον. Είμαι ενθουσιασμένος, ο Μουρίνιο είναι εκείνος που μας έκανε ξανά ανταγωνιστικούς, έχτισε αυτό το πνεύμα που μας έκανε να κατακτήσουμε 6 Champions League μετά από εκείνον.

Τώρα θέλουμε να τον φέρουμε πίσω για να επανέλθει αυτό το ανταγωνιστικό πνεύμα. Υπογράψαμε τον Ντένζελ Ντάμφρις και η συμφωνία αυτή ακολουθεί εκείνες με τους Κονατέ και Μουρίνιο», τόνισε αρχικά ο ισχυρός άνδρας των Μαδριλένων, για να ρίξει στη συνέχεια τη… βόμβα με τον παίκτη που θέλει να φέρει στο Σαντιάγο Μπερναμπέου:

«Θα κάνω πρόταση 150 εκατομμυρίων ευρώ την Τρίτη για κορυφαίο παίκτη από ομάδα Champions League. Αυτή η πρόταση δεν είναι για τον Μάικλ Ολίσε, δεν είναι για τον Έρλινγκ Χάλαντ, δεν είναι για τον Χάρι Κέιν, δεν είναι για τον Τζερεμί Ντοκού.

🚨 Florentino Pérez: “The €150m player is a YOUNG player. He’s a GALACTICO”. ⭐️ pic.twitter.com/yhWS6UPosG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2026

Δεν θα είναι για παίκτη που αγωνίζεται στην Premier League. Θα είναι για έναν παίκτη επιπέδου Κριστιάνο Ρονάλντο ή Κακά, για έναν γκαλάκτικο. Η πρόταση που θα κάνουμε θα είναι ρεκόρ στην ιστορία της Ρεάλ. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε 150 εκατομμύρια ευρώ.

Η προσφορά δεν θα είναι για αμυντικό, θα είναι για μέσο ή επιθετικό. Τα 150 εκατομμύρια ευρώ είναι για νεαρό παίκτη που είναι γκαλάκτικο. Ο στόχος μου είναι να ενθουσιάσω τους οπαδούς και να φέρω τους καλύτερους παίκτες στη Ρεάλ».