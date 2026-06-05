Μουντιάλ 2026: Η FIFA απαγόρευσε τις… βουβουζέλες

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Οι φίλαθλοι που σκοπεύουν να μεταφέρουν την… ατμόσφαιρα των κερκίδων στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα πρέπει να αφήσουν τις βουβουζέλες στο σπίτι τους, καθώς η FIFA απαγόρευσε τη χρήση τους στις εγκαταστάσεις που θα φιλοξενήσουν τη διοργάνωση στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, μέσω του επίσημου κώδικα συμπεριφοράς των σταδίων.

Οι βουβουζέλες, τα χαρακτηριστικά πλαστικά πνευστά όργανα με τον μακρύ σωλήνα, αποτελούν παραδοσιακό στοιχείο των ποδοσφαιρικών αγώνων στη Νότια Αφρική και έγιναν παγκοσμίως γνωστές κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ του 2010 που φιλοξενήθηκε στη χώρα.

Παρά τη δημοτικότητά τους, έχουν δεχθεί έντονη κριτική εξαιτίας του συνεχούς μονότονου ήχου που παράγουν, ο οποίος συχνά παρομοιάζεται με βουητό σμήνους μελισσών και φυσικά περνάει και… μέσα από την τηλεόραση στα σπίτια όλου του πλανήτη. Μαζί με τις βουβουζέλες, η FIFA απαγόρευσε επίσης τις σφυρίχτρες, τις αεροκόρνες και κάθε άλλη συσκευή παραγωγής υπερβολικά δυνατού θορύβου στα 16 γήπεδα που θα χρησιμοποιηθούν στη διοργάνωση.

Και άλλες μαζικές απαγορεύσεις από τη FIFA ενόψει Μουντιάλ

Εκτός λίστας επιτρεπόμενων αντικειμένων βρίσκονται επίσης οι συσκευές που εκπέμπουν ακτίνες λέιζερ, οι δείκτες λέιζερ και κάθε παρόμοιος εξοπλισμός. Ο κανονισμός περιλαμβάνει ακόμη ειδικές αναφορές στη συμπεριφορά των θεατών, διευκρινίζοντας ότι η βαφή σώματος ή τα σχέδια πάνω στο σώμα δεν θεωρούνται ένδυση.

Παράλληλα, απαγορεύονται αυστηρά οι εισβολές στον αγωνιστικό χώρο, η δημόσια γυμνότητα, καθώς και η αφαίρεση ρούχων με τρόπο που αποκαλύπτει ιδιωτικά μέρη του σώματος. Η FIFA αποφάσισε επίσης να μην επιτρέψει την είσοδο επαναχρησιμοποιούμενων μπουκαλιών νερού στα γήπεδα, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον κώδικα συμπεριφοράς, όσοι παραβιάζουν τους κανονισμούς ενδέχεται να μην τους επιτραπεί η είσοδος στις εγκαταστάσεις ή να απομακρυνθούν από το γήπεδο κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Το διευρυμένο Παγκόσμιο Κύπελλο των 48 ομάδων, που θα φιλοξενηθεί από κοινού σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου. Η διοργάνωση θα ανοίξει με την αναμέτρηση του Μεξικού απέναντι στη Νότια Αφρική στις 11 Ιουνίου.