Η έκπληξη του Μπαρτζώκα στην εξάδα των ξένων του Ολυμπιακού

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Ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός εξάδας ξένων τους Τάισον Γουορντ και Ταϊρίκ Τζόουνς και θα διαχειριστεί τους Κόρι Τζόσεφ, Φρανκ Νιλικίνα, Εβάν Φουρνιέ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ.

To Depth Chart του Ολυμπιακού: Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ Εβάν Φουρνιέ, Φρανκ Νιλικίνα, Όμηρος Νετζήπογλου Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης Σάσα Βεζένκοφ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ

Εκτός οκτάδας ξένων είναι οι Μόντε Μόρις, Σακίλ ΜακΚίσικ, Μουστάφα Φαλ, η σεζόν των οποίων ολοκληρώθηκε πρόωρα.