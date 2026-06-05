ΠΑΣΟΚ: Στήριξη στις κινητοποιήσεις των υγειονομικών – Η κυβέρνηση διασπά το ΕΣΥ και συντηρεί εργαζόμενους δύο ταχυτήτων

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Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει την «πλήρη και αμέριστη στήριξή του στις δίκαιες κινητοποιήσεις» των εργαζομένων στη Δημόσια Υγεία, την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Όπως σημειώνει ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Υγείας Ιωάννης Τσίμαρης και ο Τομέας Υγείας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, «η κοινή κάθοδος στον αγώνα, με την 2ωρη στάση εργασίας του Πανελληνίου Συλλόγου Τεχνολόγων Ακτινολόγων (ΠΑ.ΣΥ.Τ.Α.) και την Πανελλαδική 3ωρη στάση εργασίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΟΕ-ΠΦΥ), αποδεικνύει ότι η οργή του υγειονομικού κόσμου έχει ξεχειλίσει».

«Η σχεδιαζόμενη από την κυβέρνηση αποσπασματική ρύθμιση για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ) επιχειρεί έναν απαράδεκτο και τεχνητό διαχωρισμό ανάμεσα στους εργαζόμενους των δημόσιων δομών υγείας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ και υπογραμμίζει πως «η έκθεση στους βιολογικούς, χημικούς και επαγγελματικούς κινδύνους μέσα στα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας είναι κοινή, πραγματική και καθημερινή για όλους».

Επισημαίνει, ακόμη, ότι η συνεχιζόμενη εξαίρεση από τα ΒΑΕ κρίσιμων ειδικοτήτων που ασκούν αμιγώς υγειονομικό έργο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) και το ΕΣΥ – όπως οι Μαίες/Μαιευτές, οι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων, οι Επισκέπτες Υγείας, οι Φυσικοθεραπευτές, οι Βιολόγοι, οι Οδοντοτεχνίτες και φυσικά οι Τεχνολόγοι Ακτινολόγοι που υφίστανται και το βάρος της ιοντίζουσας ακτινοβολίας – «αποτελεί μνημείο κυβερνητικής υποκρισίας».

Έξι χρόνια τώρα, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αρνείται πεισματικά να επικαιροποιήσει τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών, συντηρώντας μια εξόφθαλμη αδικία: εργαζόμενοι με τα ίδια καθήκοντα να υπάγονται ή όχι στα ΒΑΕ, ανάλογα με το αν ο πρώην ασφαλιστικός τους φορέας ήταν το ΙΚΑ ή το Δημόσιο», σημειώνει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «η παθογένεια αυτή συνεχίζεται, παρότι το πόρισμα της Επιτροπής Μπεχράκη – που η ίδια η κυβέρνηση σύστησε – βρίσκεται στα συρτάρια του Υπουργείου Εργασίας από τον Δεκέμβριο του 2020, εισηγούμενο εμφατικά την καθολική ένταξη στα ΒΑΕ όλων των νοσοκομειακών γιατρών, νοσηλευτών και παραϊατρικών κλάδων χωρίς εξαιρέσεις».

«Η κυβέρνηση δημιουργεί εργαζόμενους δύο ταχυτήτων»

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, όπως υπογραμμίζεται στην σχετική ανακοίνωση, «έχοντας εγκαίρως εντοπίσει το πρόβλημα, κατέθεσε επανειλημμένα ολοκληρωμένες τροπολογίες στη Βουλή για την καθολική υπαγωγή όλου του επιστημονικού, τεχνολογικού, υγειονομικού και βοηθητικού προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, των Κέντρων Υγείας και του ΕΚΑΒ στα ΒΑΕ».

Παράλληλα, καταγγέλλει την κυβέρνηση πως «ακόμη και τώρα, που κάτω από την πίεση των αγώνων η ΝΔ εξαναγκάζεται να φέρει ρύθμιση για το νοσηλευτικό προσωπικό και τα πληρώματα του ΕΚΑΒ (γεγονός που μας οδήγησε σε νέα στοχευμένη νομοθετική παρέμβαση για την άμεση ανακούφιση αυτών των κλάδων), επιλέγει συνειδητά να αφήσει εκτός τις υπόλοιπες ειδικότητες της ΠΦΥ και του ΕΣΥ, δημιουργώντας εργαζόμενους ‘δύο ταχυτήτων’».

Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για:

«Την καθολική ένταξη όλων των υγειονομικών κλάδων στα ΒΑΕ, με πλήρη εφαρμογή του Πορίσματος Μπεχράκη.

»Την εξομοίωση και ένταξη στην ανώτερη κατηγορία του επιδόματοσ επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για το σύνολο των υγειονομικών, του εργαστηριακού τομέα, των κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, θεραπευτών και του διοικητικού προσωπικού.

»Την άμεση και πλήρη εφαρμογή του Ν. 4931/2022 για τις θέσεις ευθύνης στις μονάδες ΠΦΥ και τα Κέντρα Υγείας, ώστε να σταματήσουν οι διοικητικές δυσλειτουργίες».

Τέλος, καλεί την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας «να σταματήσει να κρύβεται πίσω από υποσχέσεις και να προχωρήσει στη θεσμική αποκατάσταση της δικαιοσύνης», τονίζοντας πως «η έμπρακτη αναγνώριση του επικίνδυνου έργου των ανθρώπων που κρατούν όρθιο το ΕΣΥ δεν γίνεται με ανέξοδα λόγια και χειροκροτήματα, αλλά με ισονομία, αξιοπρέπεια και την άμεση ένταξή τους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά».