Ακατάσχετος λογαριασμός: Αυξάνεται στα 1.600 ευρώ το όριο
Η μεταβολή του ακατάσχετου ορίου αντιστοιχεί σε αύξηση 28% και αφορά στην προστασία καταθέσεων από κατασχέσεις λόγω οφειλών προς το Δημόσιο και τις τράπεζες
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Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.
Η μεταβολή αντιστοιχεί σε αύξηση 28% και αφορά στην προστασία καταθέσεων από κατασχέσεις λόγω οφειλών προς το Δημόσιο και τις τράπεζες.
Έτσι, όταν το κράτος κατάσχει χρήματα από τον λογαριασμό ενός οφειλέτη, το υπόλοιπο που μένει στον λογαριασμό, δεν μπορεί να είναι κάτω από τα 1.600 ευρώ.
Όπως είπε ο κ. Πιερρακάκης, «το 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όρισε το ακατάσχετο στα 1.250 ευρώ. Αυτή ήταν η Ελλάδα της δημοσιονομικής ασφυξίας. Είμαι σε θέση να ανακοινώσω ότι το ακατάσχετο όριο αυξάνεται από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Η αύξηση είναι 28%, μεγαλύτερη από τον σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας περιόδου που είναι 20,8%. Είναι μια πράξη δικαιοσύνης και είναι μια πράξη εμπιστοσύνης απέναντι στην κοινωνία», επισήμανε.
Επιπλέον, σημείωσε πως «με το νομοσχέδιο που βρίσκεται στη δημόσια διαβούλευση, προχωρούμε σε μια ακόμη πολύ ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι δεσμευμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί, και για πρώτη φορά δίνουμε τη δυνατότητα άρσης της δέσμευσης σε όσους καταβάλλουν το 25% της βασικής οφειλής τους και ρυθμίσουν το υπόλοιπο ποσό. Επιβραβεύουμε, δηλαδή τη συνέπεια που δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τιμωρητική λογική».
Παράλληλα, προσέθεσε, «μειώνουμε το κατώφλι ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό στις 5.000 ευρώ από τις 10.000 ευρώ, αποκτώντας έτσι πρόσβαση ένα εκατομμύριο πρόσωπα και επιχειρήσεις σε ένα εργαλείο που δεν είχαν. Παρέχεται η δυνατότητα νέας ρύθμισης παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών σε έως 72 δόσεις. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός μετατρέπεται σε εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Προχωρά ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης που απευθύνεται ακριβώς στους ευάλωτους πολίτες για να προστατέψουν την περιουσία τους και αποκτά πραγματικό νόημα αυτό που λέμε δεύτερη ευκαιρία».
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