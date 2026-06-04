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Γιοβάνοβιτς: «Μας χρειάζεται λίγη ακόμα δουλειά, ίδιο σύστημα και με την Ιταλία» (vid)
Ποδόσφαιρο 04 Ιουνίου 2026, 23:22

Γιοβάνοβιτς: «Μας χρειάζεται λίγη ακόμα δουλειά, ίδιο σύστημα και με την Ιταλία» (vid)

Όσα είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά την φιλική ισοπαλία 2-2 της Εθνικής μας με τη Σουηδία.

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Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παραχώρησε δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου μετά την ισοπαλία 2-2 της Εθνικής με τη Σουηδία στο πρώτο φιλικό τέστ του Ιουνίου.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός τόνισε ότι η Ελλάδα ήταν αρκετά καλή στο πρώτο ημίχρονο και υπογράμμισε ότι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μπορεί να παραταχθεί ξανά με το νέο σύστημα με τρία στόπερ και στα επόμενα ματς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς

Γιατί το τι κρατάει από το παιχνίδι: Μία αρκετά καλή προσπάθεια στο πρώτο ημίχρονο, ένα αρκετά μέτριο δεύτερο ημίχρονο. Ο λόγος μπορεί να είναι και οι αρκετές μαζεμένες αλλαγές, που πάντα δεν είναι ευχάριστο. Ίσως και ο ρυθμός, γιατί είναι το πρώτο μας παιχνίδι μετά από αρκετό καιρό. Μπορεί και ο σχηματισμός και το τάιμινγκ που ο αντίπαλος ήταν καλός στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχουν και κάποιες δικαιολογίες για το δεύτερο ημίχρονο.

Αν σκοπεύει να διατηρήσει το σύστημα: Ήταν η πρώτη φορά που αγωνιστήκαμε με τρεις στόπερ, παίζοντας με μία πολύ καλή ομάδα. Ήταν ένα δυνατό τεστ, πάνω στην αλλαγή του σχηματισμού. Φάνηκε για όσο διάστημα ήμασταν αρκετά συγκεντρωμένοι στην ανασταλτική λειτουργία, μπορέσαμε να δημιουργήσουμε αρκετά προβλήματα στον αντίπαλο. Στο δεύτερο ημίχρονο με κάποιες λάθος τοποθετήσεις, ίσως και με την κούραση, άλλαξε η ροή του παιχνιδιού. Σίγουρα ήταν μικρός ο χρόνος που το παίξαμε αυτό. Και στο επόμενο παιχνίδι που θα παίξουμε στην έδρα μας, σκέφτομαι πάλι για ένα διάστημα να το χρησιμοποιήσουμε, για ένα έχουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα.

Για τις απουσίες της Εθνικής:Το πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά καλό και μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία υπήρχε η αλλαγή σχηματισμού του αντιπάλου που μετά από αρκετό διάστημα, έπαιξε κι αυτή με διαφορετικό σύστημα. Νομίζω ότι στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, τόσο στην ανασταλτική λειτουργία, αλλά ιδιαίτερα στην επιθετική, ήμασταν πολύ καλοί. Το κρίμα είναι, αλλά μπορεί να ήταν και αναμενόμενο, στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, κάναμε αρκετά λάθη, χάσαμε τον ρυθμό του παιχνιδιού και σε αυτό το επίπεδο οι λεπτομέρειες είναι πολύ σημαντικές. Έτσι από το β’ ημίχρονο δεν έχω πολλά πράγματα να θυμηθώ θετικά.

Ερώτηση Σουηδού δημοσιογράφου για το φάουλ του Ρέτσου στον Γιόκερες: Ήταν φάουλ σίγουρα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο επιμένετε σε αυτή την ερώτηση. Είναι τέλος της σεζόν κι έχουμε επαγγελματίες παίκτες, δεν υπήρχε κάτι σκόπιμο. Υπήρχαν αρκετά μαρκαρίσματα που ήταν σε φυσιολογικά πλαίσια. Είναι τέλος της σεζόν και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο κάνει αυτή την ερώτηση. Από την πλευρά μας δεν υπήρχε ποτέ στη διάρκεια του παιχνιδιού σκοπιμότητα (σ.σ. να παίξουμε σκληρά). Δεν νομίζω ότι το παιχνίδι σήμερα βασίστηκε πολύ στη δύναμη.

Για την επιθετική εικόνα της Εθνικής: Είχαμε μία καλή περίοδο στη διάρκεια του σημερινού παιχνιδιού. Μας χρειάζεται λίγη ακόμα δουλειά, πιθανόν κάποια παιχνίδια. Η ποιότητα που έχουμε μπορεί να το υποστηρίξει. Εύχομαι αυτό ή με κάποιον παρόμοιο σχηματισμό, με τους τρεις στόπερ, να μας δώσει και κάποιες άλλες επιλογές. Πρέπει μέσα από τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, να μάθουμε να το χρησιμοποιούμε.

Για τις πιθανότητες της Σουηδίας στο Μουντιάλ: Είναι πολύ καλή ομάδα, με πολύ καλούς παίκτες. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον γκρουπ. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο. Απλά είναι ένα τουρνουά και είναι θέμα συγκέντρωσης. Κατάφερε δίκαια μέσα από τα πλέι οφ δίκαια να περάσει στο Μουντιάλ, θα έχει ενδιαφέρον ο όμιλός της και της εύχομαι ό,τι καλύτερο.

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