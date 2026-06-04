Ανακοινώθηκαν στη Βουλή οι ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών που αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά
Ένα ακόμη στέλεχος της Νέας Αριστεράς, που αποχώρησε, η Έφη Αχτσιόγλου, ανακοίνωσε την παραίτησή της και από βουλευτής
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Τίτλους τέλους και επίσημα έριξε η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια οι ανεξαρτητοποιήσεις των Αλέξη Χαρίτση, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσεϊν Ζεϊμπέκ, Νάσου Ηλιόπουλου και Δημήτρη Τζανακόπουλου.
Ένα ακόμη στέλεχος της Νέας Αριστεράς, που αποχώρησε, η Έφη Αχτσιόγλου, ανακοίνωσε την παραίτησή της και από βουλευτής.
Η σημερινή εξέλιξη μειώνει τον αριθμό των κοινοβουλευτικών ομάδων σε 7.
Οι εναπομείναντες βουλευτές της ΝΕΑΡ, Τσακαλώτος, Δρίτσας, Αναγνωστοπουλου, Πέρκα ανεξάρτητα από τη συνέχιση της πολιτικής τους δράσης θεωρούνται και αυτοί ανεξάρτητοι καθώς το κόμμα χάνει συνολικά τα προνόμια λειτουργίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ( γραφεία, δικαίωμα οργανωμένης τοποθέτηση προέδρου και κοινοβουλευτικού εκπροσώπου στην Ολομέλεια αλλά και συμμετοχή σε επιτροπές και τη Διάσκεψη των προέδρων).
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