Θεμπάγιος: Τέλος εποχής στη Ρεάλ Μαδρίτης, έτοιμος για τον Άγιαξ

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Η πολυετής διαδρομή του Ντάνι Θεμπάγιος στη Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως φτάνει οριστικά στο τέλος της. Ο 29χρονος Ισπανός μέσος βρίσκεται πολύ κοντά στην αποχώρησή του από το «Σαντιάγο Μπερναμπέου», με τον Άγιαξ να έχει αναδειχθεί στον μεγάλο διεκδικητή της υπογραφής του και τις συζητήσεις ανάμεσα στους δύο συλλόγους να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Ισπανία, οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές εξελίσσονται σε θετικό κλίμα και υπάρχει αισιοδοξία ότι η συμφωνία θα ολοκληρωθεί σύντομα. Το οικονομικό σκέλος της μεταγραφής εκτιμάται ότι θα κυμανθεί κοντά στα 6 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που θεωρείται αποδεκτό τόσο από τη Ρεάλ όσο και από τον ολλανδικό σύλλογο.

Για τον Άγιαξ, η περίπτωση του Θεμπάγιος αποτελεί μία στρατηγική επιλογή. Η ομάδα του Άμστερνταμ επιδιώκει να επανέλθει δυναμικά τόσο στο ολλανδικό πρωτάθλημα όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και θεωρεί ότι ο Ισπανός διαθέτει την εμπειρία, την ποιότητα και την προσωπικότητα για να αναβαθμίσει άμεσα τη μεσαία γραμμή της.

Η άφιξη του Μίτσελ στην τεχνική ηγεσία έχει ήδη δημιουργήσει νέες προσδοκίες και η διοίκηση θέλει να στηρίξει το νέο πρότζεκτ με παίκτες υψηλού επιπέδου που έχουν παραστάσεις από το κορυφαίο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Ο ίδιος ο Θεμπάγιος εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο μετακόμισης στην Ολλανδία. Παρά το γεγονός ότι κατά το παρελθόν είχε εκφράσει την επιθυμία να παραμείνει στη Μαδρίτη και να διεκδικήσει περισσότερες ευκαιρίες, η πραγματικότητα της φετινής σεζόν τον οδήγησε σε διαφορετικά συμπεράσματα. Ο περιορισμένος χρόνος συμμετοχής, η έντονη ανταγωνιστικότητα στο κέντρο της Ρεάλ και η αδυναμία να καθιερωθεί ως βασικό στέλεχος τον έχουν πείσει ότι ήρθε η στιγμή για μια νέα πρόκληση στην καριέρα του.

Η φετινή αγωνιστική περίοδος ήταν ίσως η πιο δύσκολη των τελευταίων ετών για τον Ανδαλουσιανό χαφ. Παρά το γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις έδειξε στοιχεία της τεχνικής του ποιότητας, δεν κατάφερε να αποκτήσει σταθερό ρόλο στο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας. Η παρουσία κορυφαίων μέσων στο ρόστερ, σε συνδυασμό με τις διαφορετικές επιλογές της τεχνικής ηγεσίας, περιόρισαν σημαντικά τις ευκαιρίες του.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φαίνεται πως έπαιξε και το πρόσφατο παρασκήνιο που αναπτύχθηκε στο εσωτερικό του συλλόγου. Οι πληροφορίες από την Ισπανία αναφέρουν ότι η σχέση του ποδοσφαιριστή με τον Άλβαρο Αρμπελόα επιβαρύνθηκε μετά από συγκεκριμένα περιστατικά, γεγονός που ουσιαστικά έκλεισε οριστικά το κεφάλαιο της παραμονής του στη Μαδρίτη. Αν και η Ρεάλ δεν προχώρησε ποτέ σε δημόσιες τοποθετήσεις για το θέμα, το κλίμα θεωρείται πλέον μη αναστρέψιμο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Θεμπάγιος βρίσκεται κοντά στην έξοδο. Τον περασμένο Ιανουάριο η μετακίνησή του στη Μαρσέιγ έμοιαζε σχεδόν βέβαιη, ωστόσο η συμφωνία δεν ολοκληρώθηκε και ο ποδοσφαιριστής παρέμεινε στο ρόστερ της Ρεάλ μέχρι το τέλος της σεζόν. Αυτή τη φορά, όμως, όλα δείχνουν διαφορετικά, καθώς υπάρχει κοινή διάθεση από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να προχωρήσει η μεταγραφή.

Η ενδεχόμενη αποχώρηση του Θεμπάγιος θα κλείσει έναν κύκλο επτά συνολικά ετών στη Ρεάλ Μαδρίτης, σε δύο διαφορετικές περιόδους παρουσίας. Από την ημέρα που αποκτήθηκε ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ισπανικού ποδοσφαίρου μέχρι σήμερα, η πορεία του χαρακτηρίστηκε από μεταπτώσεις. Υπήρξαν στιγμές στις οποίες έδειξε ότι μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι της ομάδας, αλλά και μεγάλα διαστήματα όπου παρέμεινε στη σκιά των βασικών επιλογών.

Για τον Άγιαξ, η μεταγραφή συνιστά μια επένδυση χαμηλού ρίσκου και υψηλής προοπτικής. Με σχετικά περιορισμένο οικονομικό κόστος, αποκτά έναν ποδοσφαιριστή με εμπειρίες από τη La Liga, το Champions League και το υψηλότερο επίπεδο ανταγωνισμού.