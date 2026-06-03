Το ΠΑΣΟΚ ανασυντάσσεται και επιτίθεται – Σκληρό πρέσινγκ στο Μαξίμου

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Σε φάση ανασύνταξης και πολιτικής αντεπίθεσης εισέρχεται το ΠΑΣΟΚ, με την ηγεσία του να επιχειρεί επανεκκίνηση της στρατηγικής της μετά από μια περίοδο εσωκομματικών προβληματισμών και δημοσκοπικών πιέσεων.

Η εδραίωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση και η μάχη του ΠΑΣΟΚμε το κόμμα Καρυστιανού για την τρίτη θέση, ναι μεν προκαλεί πονοκέφαλο στη Χαριλάου Τρικούπη, την ίδια ώρα όμως που ξυπνά τα αντανακλαστικά της. Στην τελευταία μέτρηση της Pulse για λογαριασμό του Σκάι, το ΠΑΣΟΚ καταγράφει υποχώρηση της τάξης του 3% μέσα σε έναν μήνα, με την εκτίμηση ψήφου να διαμορφώνεται στο 11,5%, από 14,5% που ήταν τον Μάιο και διατηρεί οριακά την τρίτη θέση.

ΠΑΣΟΚ: Αισιόδοξα μηνύματα από την Κρήτη

Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, εκτιμά ότι η εικόνα αυτή, θα ανατραπεί. Θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρά κοινωνικά και πολιτικά ερείσματα σε κρίσιμες περιφέρειες, παρά τη γενικότερη πίεση που καταγράφεται στις πανελλαδικές μετρήσεις. Ενδεικτική είναι δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στην εκπομπή «De Facto» της τηλεόρασης CRETA, από την εταιρεία «The Point», στην οποία το ΠΑΣΟΚ «χτυπά» ακόμη και πρωτιά ή βρίσκεται στη δεύτερη θέση σε όλους τους νομούς εκτός από τα Χανιά.

Συγκεκριμένα, στο Ηράκλειο, προηγείται με 23%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη Νέα Δημοκρατία με 21,4% και την ΕΛ.Α.Σ. αρκετά πιο πίσω με 12,8%.

Στο Λασίθι, το ΠΑΣΟΚ είναι επίσης πρώτο με 28,8% έναντι 26% της Νέας Δημοκρατίας και 8,8% της ΕΛ.Α.Σ., ενώ στο Ρέθυμνο κυμαίνεται οριακά στη δεύτερη θέση με 27,8%, πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, που συγκεντρώνει 28,4% και την ΕΛ.Α.Σ. να συγκεντρώνει μόλις 6,5%.

Μόνο στα Χανιά το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται στην τρίτη θέση με 12,8%. Στη δεύτερη θέση είναι η ΕΛΑΣ με 13,9% και πρώτη η ΝΔ με 31,3%.

ΠΑΣΟΚ: Πολιτικό συμβούλιο και στενό πρέσινγκ στο Μαξίμου

Στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι το επόμενο διάστημα είναι κρίσιμο για την ανάκτηση πολιτικής πρωτοβουλίας και τη διεκδίκηση ισχυρότερου ρόλου στην αντιπολίτευση.

Στο πλαίσιο αυτό, η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου μετατέθηκε για την Παρασκευή, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εσωτερικές διεργασίες και να διαμορφωθεί ένας πιο συνεκτικός σχεδιασμός για τους επόμενους μήνες. Στόχος είναι η καλύτερη αξιοποίηση του κομματικού δυναμικού, η αναδιάταξη ρόλων και η ενίσχυση της πολιτικής παρουσίας του κόμματος στην περιφέρεια και στη Βουλή.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε σειρά συναντήσεων με στελέχη και βουλευτές του κόμματος, προκειμένου να στρώσει το έδαφος για να κατανείμει νέες αρμοδιότητες στην επικείμενη συνεδρίαση του οργάνου. Το αν σε αυτόν τον ανασχηματισμό ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα επιδιώξει να δώσει χαρακτηριστικά «σκιώδους» κυβέρνησης θα φανεί.

Παράλληλα, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ σχεδιάζει κλιμάκωση της αντιπολιτευτικής της τακτικής απέναντι στην κυβέρνηση, δίνοντας έμφαση σε ζητήματα οικονομίας, κοινωνικής πολιτικής, στεγαστικής κρίσης και λειτουργίας των θεσμών. Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι υπάρχουν πεδία στα οποία μπορούν να ασκήσουν αποτελεσματική πίεση προς το Μέγαρο Μαξίμου και να αναδείξουν το δικό τους προγραμματικό στίγμα.

Όπως έχει γράψει το in, το ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσει σε «βομβαρδισμό» επίκαιρων ερωτήσεων και τροπολογιών. Το μότο «δεν θέλουμε να γίνει το κράτος λάφυρο της ΝΔ» δεν θα αποτελέσει ένα ρητορικό σχήμα. Αναμένεται να ενταθούν οι πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Από τα «σπιτάκια της ανακύκλωσης», την προστασία της πρώτης κατοικίας, τα κόκκινα δάνεια έως τα εργασιακά και το ΕΣΥ, η αξιωματική αντιπολίτευση θα εντείνει το «πρέσινγκ» απέναντι στην κυβέρνηση.