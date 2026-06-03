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Το ΠΑΣΟΚ ανασυντάσσεται και επιτίθεται – Σκληρό πρέσινγκ στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 03 Ιουνίου 2026, 12:15

Το ΠΑΣΟΚ ανασυντάσσεται και επιτίθεται – Σκληρό πρέσινγκ στο Μαξίμου

Με δύναμη από την Κρήτη, που ο Ανδρουλάκης δείχνει να κρατάει με μόνη εξαίρεση τα Χανιά, το ΠΑΣΟΚ βγαίνει στην αντεπίθεση επιμένοντας στα μεγάλα θέματα: σκάνδαλα και καθημερινότητα. Η σκιώδης κυβέρνηση και το Πολιτικό Συμβούλιο

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Σε φάση ανασύνταξης και πολιτικής αντεπίθεσης εισέρχεται το ΠΑΣΟΚ, με την ηγεσία του να επιχειρεί επανεκκίνηση της στρατηγικής της μετά από μια περίοδο εσωκομματικών προβληματισμών και δημοσκοπικών πιέσεων.

Η εδραίωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση και η μάχη του ΠΑΣΟΚμε το κόμμα Καρυστιανού για την τρίτη θέση, ναι μεν προκαλεί πονοκέφαλο στη Χαριλάου Τρικούπη, την ίδια ώρα όμως που ξυπνά τα αντανακλαστικά της. Στην  τελευταία μέτρηση της Pulse για λογαριασμό του Σκάι, το ΠΑΣΟΚ καταγράφει υποχώρηση της τάξης του 3% μέσα σε έναν μήνα, με την εκτίμηση ψήφου να διαμορφώνεται στο 11,5%, από 14,5% που ήταν τον Μάιο και διατηρεί οριακά την τρίτη θέση.

ΠΑΣΟΚ: Αισιόδοξα μηνύματα από την Κρήτη

Η  ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, εκτιμά ότι η εικόνα αυτή, θα ανατραπεί. Θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρά κοινωνικά και πολιτικά ερείσματα σε κρίσιμες περιφέρειες, παρά τη γενικότερη πίεση που καταγράφεται στις πανελλαδικές μετρήσεις. Ενδεικτική είναι δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στην εκπομπή «De Facto» της τηλεόρασης CRETA, από την εταιρεία «The Point», στην οποία το ΠΑΣΟΚ «χτυπά» ακόμη και πρωτιά ή βρίσκεται στη δεύτερη θέση σε όλους τους νομούς εκτός από τα Χανιά.

Συγκεκριμένα, στο Ηράκλειο, προηγείται με 23%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη Νέα Δημοκρατία με 21,4% και την ΕΛ.Α.Σ. αρκετά πιο πίσω με 12,8%.

Πρόθεση ψήφου στην ΠΕ Ηρακλείου -Εικόνα από creta24

Στο Λασίθι, το ΠΑΣΟΚ είναι επίσης πρώτο με 28,8% έναντι 26% της Νέας Δημοκρατίας και 8,8% της ΕΛ.Α.Σ., ενώ στο Ρέθυμνο κυμαίνεται οριακά στη δεύτερη θέση με 27,8%, πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, που συγκεντρώνει 28,4% και την ΕΛ.Α.Σ. να συγκεντρώνει μόλις 6,5%.

Πρόθεση ψήφου στην ΠΕ Λασιθίου-Εικόνα από creta24

Πρόθεση ψήφου στην ΠΕ Ρεθύνου -Εικόνα από creta24

Μόνο στα Χανιά το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται στην τρίτη θέση με 12,8%. Στη δεύτερη θέση είναι η ΕΛΑΣ με 13,9% και πρώτη η ΝΔ με 31,3%.

ΠΑΣΟΚ: Πολιτικό συμβούλιο και στενό πρέσινγκ στο Μαξίμου

Στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι το επόμενο διάστημα είναι κρίσιμο για την ανάκτηση πολιτικής πρωτοβουλίας και τη διεκδίκηση ισχυρότερου ρόλου στην αντιπολίτευση.

Στο πλαίσιο αυτό, η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου μετατέθηκε για την Παρασκευή, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εσωτερικές διεργασίες και να διαμορφωθεί ένας πιο συνεκτικός σχεδιασμός για τους επόμενους μήνες. Στόχος είναι η καλύτερη αξιοποίηση του κομματικού δυναμικού, η αναδιάταξη ρόλων και η ενίσχυση της πολιτικής παρουσίας του κόμματος στην περιφέρεια και στη Βουλή.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε σειρά συναντήσεων με στελέχη και βουλευτές του κόμματος, προκειμένου να στρώσει το έδαφος για να κατανείμει νέες αρμοδιότητες στην επικείμενη συνεδρίαση του οργάνου. Το αν σε αυτόν τον ανασχηματισμό ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα επιδιώξει να δώσει χαρακτηριστικά «σκιώδους» κυβέρνησης θα φανεί.

Παράλληλα, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ σχεδιάζει κλιμάκωση της αντιπολιτευτικής της τακτικής απέναντι στην κυβέρνηση, δίνοντας έμφαση σε ζητήματα οικονομίας, κοινωνικής πολιτικής, στεγαστικής κρίσης και λειτουργίας των θεσμών. Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι υπάρχουν πεδία στα οποία μπορούν να ασκήσουν αποτελεσματική πίεση προς το Μέγαρο Μαξίμου και να αναδείξουν το δικό τους προγραμματικό στίγμα.

Όπως έχει γράψει το in, το ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσει σε «βομβαρδισμό» επίκαιρων ερωτήσεων και τροπολογιών. Το μότο «δεν θέλουμε να γίνει το κράτος λάφυρο της ΝΔ» δεν θα αποτελέσει ένα ρητορικό σχήμα. Αναμένεται να ενταθούν οι πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Από τα «σπιτάκια της ανακύκλωσης», την προστασία της πρώτης κατοικίας, τα κόκκινα δάνεια έως τα εργασιακά και το ΕΣΥ, η αξιωματική αντιπολίτευση θα εντείνει το «πρέσινγκ» απέναντι στην κυβέρνηση.

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Δουδωνής για αφθώδη πυρετό: Αφέθηκε στην τύχη της η Λέσβος – «Κανείς δεν ρώτησε τους ειδικούς»
Επικαιρότητα 02.06.26

Δουδωνής για αφθώδη πυρετό: Αφέθηκε στην τύχη της η Λέσβος – «Κανείς δεν ρώτησε τους ειδικούς»

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Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

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Σοβαρές ανατροπές στο σχεδιασμό της κυβέρνησης φέρνει η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Η «ανοιχτή πληγή» του Μαξίμου σε σχέση με Καραμανλή - Σαμαρά και το σενάριο εκλογών τον Οκτώβριο.

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Κλήση Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές ζητά το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Κλήση Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές ζητά το ΠΑΣΟΚ

Αίτημα για κλήση του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη, σε ακρόαση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, καταθέτουν ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο Δημήτρης Μπιάγκης και η Ευαγγελία Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις με τη νέα δήλωση του Ταλ Ντίλιαν που «δίνει» για άλλη μια φορά την κυβέρνηση

Παναγιώτης Τζαννετάτος
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«Υπήρξα ανόητος» - Όταν η Κάρε Ότις τραυματίστηκε από όπλο που είχε κρύψει ο Μίκι Ρουρκ στη τσάντα της

Ο Μίκι Ρουρκ και η Κάρε Ότις ήταν ένα «άγριο» δίδυμο των 90s. Μια πρόσφατη ανάρτηση του πρώην πυγμάχου και ηθοποιού μας στέλνει ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, με έναν βαθιά κινηματογραφικό έρωτα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα μπαίνει στο στόχαστρο (και) του Κυριάκου Βελόπουλου
Πολιτική 03.06.26

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα μπαίνει στο στόχαστρο (και) του Κυριάκου Βελόπουλου

Η δυναμική επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με την ΕΛΑΣ έχει ταράξει το πολιτικό σκηνικό και όπως φαίνεται έχει θορυβήσει όλο το πολιτικό φάσμα. Τη σκυτάλη από τους πολιτικούς αρχηγούς που «πυροβολούν» τον Τσίπρα πήρε ο Κυριάκος Βελόπουλος που ασκεί κριτική για το όνομα και επαναλαμβάνει τις γνωστές θέσεις του περί Β.Μακεδονίας

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Σε τεντωμένο σχοινί 03.06.26

Ιράν: «Διαπραγματευόμαστε αλλά δεν εμπιστευόμαστε τις ΗΠΑ» – Τραυματίες και ζημιές στο Κουβέιτ από την ιρανική επίθεση

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Το Μουντιάλ των μεταναστών: Το 25% των παικτών έχει γεννηθεί σε άλλη χώρα από αυτή που θα εκπροσωπήσει
Ποδόσφαιρο 03.06.26

Το Μουντιάλ των μεταναστών: Το 25% των παικτών έχει γεννηθεί σε άλλη χώρα από αυτή που θα εκπροσωπήσει

Περίπου 1200 ποδοσφαιριστές θα βρεθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά για το Μουντιάλ 2026 και πάνω από το 25% αυτών, θα εκπροσωπήσουν διαφορετική χώρα από αυτή στην οποία έχουν γεννηθεί.

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Μαρινάκης: Δεν υποτιμούμε τον Τσίπρα, αλλά δεν είναι ηθικό να ρίχνει το ανάθεμα σε εκείνους με τους οποίους συνεργάστηκε
Interview 03.06.26

Μαρινάκης: Δεν υποτιμούμε τον Τσίπρα, αλλά δεν είναι ηθικό να ρίχνει το ανάθεμα σε εκείνους με τους οποίους συνεργάστηκε

Οι μεγάλες αλλαγές έρχονται από πολιτικές προτάσεις και όχι από προσωπικές ατζέντες και εναλλαγές προσώπων, τονίζει ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας για το πολιτικό σκηνικό και τη δημιουργία νέων κομμάτων. Εστιάζοντας στον Αλέξη Τσίπρα, κάνει αναφορές στο 2015 και αναρωτιέται «πώς προσπαθεί να επανέλθει ως σύγχρονος κεντροαριστερός Ευρωπαίος πολιτικός χωρίς μια αυτοκριτική;». Ξεκαθαρίζει ότι η ΝΔ θέλει αυτοδυναμία, τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη επιλογή για συγκυβέρνηση, αλλά «πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός και όχι ο ηττημένος». Ρίχνει γέφυρες στον Αντώνη Σαμαρά, ενώ προσεκτικές είναι οι αναφορές του στον Γρηγόρη Δημητριάδη, για τον οποίο ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει θέμα επιστροφής σε ενεργό ρόλο.

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Το Ινστιτούτο Τσίπρα ανοίγει τη συζήτηση για την Ψηφιακή Κυριαρχία – «Ποιος κρατάει τα κλειδιά του Ψηφιακού Κράτους;»
Πολιτική 03.06.26

Το Ινστιτούτο Τσίπρα ανοίγει τη συζήτηση για την Ψηφιακή Κυριαρχία – «Ποιος κρατάει τα κλειδιά του Ψηφιακού Κράτους;»

Η παρέμβαση από το Ινστιτούτο Τσίπρα έρχεται σε μια συγκυρία όπου η συζήτηση για την ψηφιοποίηση του κράτους δεν μπορεί να μένει μόνο στην ευκολία του χρήστη. «Στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης, των δεδομένων και των cloud υποδομών, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν το κράτος χρησιμοποιεί τεχνολογία. Είναι ποιος την ελέγχει. Ποιος κατέχει τη γνώση. Ποιος συγκεντρώνει τα δεδομένα» αναφέρει το ΙΝΑΤ

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Το οικόπεδο του Βρεφοκομείου Αθηνών στο επίκεντρο συνάντησης των Δημάρχων Αθηναίων και Παλαιού Φαλήρου
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Το οικόπεδο του Βρεφοκομείου Αθηνών στο επίκεντρο συνάντησης των Δημάρχων Αθηναίων και Παλαιού Φαλήρου

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Η Οδύσσεια, ο Spider-Man και η άβολη συζήτηση του Τομ Χόλαντ
Culture Live 03.06.26

Ο Κρίστοφερ Νόλαν, η Οδύσσεια και ο Spider-Man: Ο Τομ Χόλαντ για την πιο άβολη συζήτηση της καριέρας του

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τομ Χόλαντ πρωταγωνιστεί σε δύο υπερπαραγωγές - στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν και τον νέο Spider-Man. Και αποκάλυψε πως κατάφερε να τα χωρέσει όλα στο πρόγραμμά του

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Δίκη για τα Τέμπη: Το «κατηγορώ» του Ψαρόπουλου, αυτοί έχουν ευθύνη για τη σύγκρουση – Απαράδεκτη η δήλωση του δημοσίου
Ελλάδα 03.06.26

Δίκη για τα Τέμπη: Το «κατηγορώ» του Ψαρόπουλου, αυτοί έχουν ευθύνη για τη σύγκρουση – Απαράδεκτη η δήλωση του δημοσίου

Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη με τις τοποθετήσεις συνηγόρων επί των δηλώσεων υποστήριξης της κατηγοριών και της πρότασης της εισαγγελέως. «Το δημόσιο υιοθετεί το αφήγημα του ανθρώπινου λάθους», είπε η συνήγορος Μαρία Χατζηκωνσταντίνου

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Πανελλαδικές 2026: Οι πρώτες απαντήσεις σε Αρχαία και Μαθηματικά – Όλες οι απαντήσεις στη Βιολογία
ΓΕΛ 03.06.26

Πανελλαδικές 2026: Οι πρώτες απαντήσεις σε Αρχαία και Μαθηματικά - Όλες οι απαντήσεις στη Βιολογία

Οι Πανελλαδικές συνεχίστηκαν σήμερα για τους υποψήφιους των ΓΕΛ με την εξέταση σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία - Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τις απαντήσεις

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Τούρκος πρέσβης: Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος συνδέουν τους λαούς, τις οικονομίες και το μέλλον μας
Πολιτική 03.06.26

Τούρκος πρέσβης: Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος συνδέουν τους λαούς, τις οικονομίες και το μέλλον μας

Ο Τούρκος πρεσβευτής στην Αθήνα, Τσαγατάι Ερτζιγές σε δείπνο για τα Ποσειδώνια 2026 σημείωσε ότι το καλό κλίμα στα ελληνοτουρκικά θα συνεχιστεί.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Τραμπ χρειάζεται ένα τέλος στον πόλεμο, αλλά δεν ξέρει πώς να το πάρει – Οι επιθέσεις δοκιμάζουν την εύθραυστη εκεχειρία
Ιράν 03.06.26

Ο Τραμπ χρειάζεται ένα τέλος στον πόλεμο, αλλά δεν ξέρει πώς να το πάρει – Οι επιθέσεις δοκιμάζουν την εύθραυστη εκεχειρία

ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν πυρά το βράδυ της Τρίτης σηματοδοτώντας τις πιο σφοδρές επιθέσεις από τις 8 Απριλίου που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία - Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για τον Τραμπ που παγιδεύτηκε στον πόλεμο που ο ίδιος ξεκίνησε

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ουκρανικά drones έπληξαν τερματικό σταθμό πετρελαίου στην Αγία Πετρούπολη
Ρωσία 03.06.26

Ουκρανικά drones έπληξαν τερματικό σταθμό πετρελαίου στην Αγία Πετρούπολη

Η επίθεση έγινε στοχευμένα στην Αγία Πετρούπολη, καθώς είναι η πόλη καταγωγής του Πούτιν και έδρα του δικού του «Νταβός» – ενός οικονομικού φόρουμ που έχει σχεδιαστεί για να προσελκύει ξένες επενδύσεις

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Συνεχίζονται τα σενάρια για Παναθηναϊκό και Ομπράντοβιτς – Τι αναφέρουν τα ΜΜΕ του εξωτερικού
Euroleague 03.06.26

Συνεχίζονται τα σενάρια για Παναθηναϊκό και Ομπράντοβιτς – Τι αναφέρουν τα ΜΜΕ του εξωτερικού

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς εμπλέκεται πολύ έντονα τις τελευταίες ώρες με τον Παναθηναϊκό και το «BasketNews» έχει το παρασκήνιο γύρω από την υπόθεση του Σέρβου τεχνικού.

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Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Σχεδιάζαμε μαζί να φύγει αλλά δεν πρόλαβε» – Συγκλονίζει η αδελφή της Βασιλικής
Ελλάδα 03.06.26

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Σχεδιάζαμε μαζί να φύγει αλλά δεν πρόλαβε» – Συγκλονίζει η αδελφή της Βασιλικής

«Τον τελευταίο καιρό του το έλεγε κάθε μέρα "άσε με να φύγω με τα παιδιά και δεν θέλω κάτι άλλο"» είπε η αδελφή της 39χρονης στην Καλαμάτα - Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Βασιλική

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Αχτσιόγλου: Αυτοτελής η απόφαση να παραδώσω την έδρα – Να υπάρξει πόλος απέναντι στη δεξιά με δυνατότητα ευρύτερης συσπείρωσης
Πολιτική Γραμματεία 03.06.26

Αχτσιόγλου: Αυτοτελής η απόφαση να παραδώσω την έδρα – Να υπάρξει πόλος απέναντι στη δεξιά με δυνατότητα ευρύτερης συσπείρωσης

Η κ. Αχτσιόγλου ανέφερε πως η απόφασή της να αποχωρήσει από τη Νέα Αριστερά και να παραδώσει τη βουλευτική της έδρα ήταν αυτοτελής και θέμα αρχής. «Μας ενδιαφέρει να υπάρξει ένας πόλος πλήρως αντιπαραθετικός στη Δεξιά προγραμματικά, αλλά που να έχει και τη δυνατότητα ευρύτερης συσπείρωσης και άρα τη δυνατότητα κυβερνητικής αλλαγής».

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Μιλένα Αποστολάκη: «Νέες υπέρογκες και αυθαίρετες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας με ευθύνη της κυβέρνησης»
Πολιτική 03.06.26

Μιλένα Αποστολάκη: «Νέες υπέρογκες και αυθαίρετες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας με ευθύνη της κυβέρνησης»

Η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη επισημαίνει ότι, παρά την κατάργηση του αμφισβητούμενου δείκτη του ΙΟΒΕ, η κυβέρνηση απέτυχε να διαμορφώσει ένα σαφές, διαφανές και αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας των ασφαλισμένων

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Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα σε Αρχαία, Μαθηματικά, Βιολογία – Οι εκτιμήσεις
ΓΕΛ 03.06.26

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα σε Αρχαία, Μαθηματικά, Βιολογία – Οι εκτιμήσεις

Οι Πανελλαδικές συνεχίζονται με τους υποψήφιους των ΓΕΛ να εξετάζονται σε μαθήματα προσανατολισμού - Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τις πρώτες εκτιμήσεις για τα θέματα

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Κινητοποίηση στον Πειραιά ενάντια στην άφιξη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris
Ελλάδα 03.06.26

Κινητοποίηση στον Πειραιά ενάντια στην άφιξη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris

Το κάλεσμα απευθύνει η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ, μαζί με εργατικά σωματεία, φορείς και συλλογικότητες, με σημείο συνάντησης την πύλη Ε12, όπου αναμένεται να καταπλεύσει το πλοίο Crown Iris

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Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

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